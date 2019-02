Venstre skaper nye arbeidsplasser

Venstre er stolte av gjennomslagene vi har fått for å bidra til å skape nye arbeidsplasser i Rogaland og resten av landet. Arbeidsplasser er viktig både for hver enkelt av oss og for samfunnet som helhet. Vi trenger et arbeidsliv der alle har mulighet til å delta med sine evner, uansett funksjonsevne og bakgrunn, og der kunnskap, innovasjon og ansvar for fellesskapet står sentralt.

Stor omstilling

Næringslivet må gjennom en stor omstilling for å nå opp i en internasjonal konkurranse og for at vi skal lykkes i å redusere utslippene våre. Heldigvis er vi unik posisjonert her Stavanger-regionen til å skape et smart, grønt og inkluderende arbeidsliv for fremtiden.

I 2018 ble det skapt 56.000 nye jobber. Sysselsettingen økte med 70.000 personer de siste to årene. Arbeidsledigheten går ned, antallet lærlingplasser øker og færre går på tiltak fra Nav. Det er bra, men Venstre mener vi trenger en stadig sterkere satsning på de bedriftene som bidrar med innovasjon og nyskaping.

Derfor vil regjeringen blant annet utarbeide en egen strategi for små og mellomstore bedrifter. Det innebærer både bedre muligheter til å skaffe oppstartskapital, for eksempel gjennom folkefinansiering. I regjering har Venstre også fått gjennomslag for en kraftig styrking av det statlige fornybarfondet Nysnø, som gjennom investeringer skal bidra til å redusere klimagassutslipp og akselerere det grønne skiftet på en måte som samtidig skaper nye spennende arbeidsplasser.

Bedre sosiale rettigheter

Venstre har også jobbet i mange år for å gi de som tør å starte en helt ny bedrift bedre sosiale rettigheter. I regjeringsplattformen har vi nå fått gjennomslag for at sykepengeordningen for selvstendig næringsdrivende skal styrkes, slik at den blir mer rettferdig og tar bort noe av risikoen ved å starte for seg selv. Dette er et viktig grep – for vi trenger de kloke hodene som er villige til å satse på noe helt nytt.

Venstre vil fortsette å jobbe både lokalt, regional og nasjonalt for å skape nye arbeidsplasser. Fordi vi er på lag med fremtiden.