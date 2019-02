Slik jeg forstår Skorge er LoVeSe bare en symbolsak, myndighetene bør ta i bruk det hun kaller en «kraftfull styringspolitikk», og at Ap tar de første stegene med å tenke høyt omkring LoVeSe, oljeskatt og friinntekt og annet. Hvis dette betyr at Ap ønsker å bruke «kraftfull styringspolitikk» for å redusere aktiviteten på norsk sokkel, er det ekstremt bekymringsfullt for bransjen, for arbeidsplasser og for fremtidig velferd.

Skorge har rett i at LoVeSe er fastlåst både på høyresiden og den sosialistiske siden i norsk politikk. Der er vi enige.

Det er ikke slik at det grønne skifte skjer ved å sage av den grenen vi sitter på.

Ap er uklare

Den dramatiske endringen skjer hvis Ap forlater sitt standpunkt. Da er det ikke lenger noen mulighet for å få til en konsekvensutredning, langt mindre aktivitet i området i fremtiden. Slaget er tapt en gang for alle. Høyre er for en konsekvensutredning. Ap er uklare.

Klimaproblematikken er reell, og Norge har aldri hatt en så offensiv klimapolitikk som under dagens regjering. Det er derimot ikke slik at det grønne skifte skjer ved å sage av den grenen vi sitter på. Omstilling og nye arbeidsplasser skaper vi ved å gjøre de nye arbeidsplassene lønnsomme, ikke ved å legge hindringer for dagens olje- og gassaktivitet.

Redusere bruk av kull

Steinalderen ble ikke avsluttet pga. mangel på stein. Menneskeheten gikk videre fordi andre bedre verktøy ble utviklet. Slik vil det være innen energisektoren også. Frem til den tid er olje og gass en avgjørende del av energimiksen i verden. Det må være en kjerneoppgave i et moderne samfunn er å sikre tilgang på energi. Stabil forsyning, til en pris som folk har råd til og som er mest mulig miljøvennlig. Å møte alle tre mål samtidig er krevende, og det jobbes kontinuerlig med dette, spesielt i den norske olje- og gassindustrien. Et av de viktigste bidrag for å redusere klimautslipp i dag er å redusere bruk av kull.

Det er verdt å minne om at UK har redusert sine utslipp med tilsvarende to ganger samlede norske utslipp de siste årene. Dette har de klart nettopp ved å erstatte kull med gass. I hovedsak norsk gass. Det er et enormt potensial for reduksjon i CO₂-utslipp i Europa ved å gjøre det samme som i UK. Her har Norge en stor rolle å spille. Å produsere så mye gass som mulig, så lenge som mulig, er kanskje det beste klimatiltaket Norge kan bidra med i en global sammenheng.

Stabile rammevilkår

For å opprettholde produksjon fra norsk sokkel kreves det kontinuerlige investeringer som igjen trenger forutsigbare og stabile rammevilkår. Det er dette Ap setter i spill. Det er her Høyre og Ap er forskjellige.

Når Ap mener at leterefusjonen bør diskuteres, er Høyre klokkeklare på at den skal beholdes. Det har ført til en enorm verdiskaping som igjen vil finansiere velferd i samfunnet vårt i mange tiår fremover. Utydeligheten i Ap ble tydelig demonstrert av Espen Barth Eide som energipolitisk talsmann mente han noe en morgen, mens partileder Støre mente noe annet samme kveld. Høyre er klare, Ap skaper uklarhet.

Når Ap tenker høyt om friinntekt, som egentlig betyr å vurdere endringer i skatteregimet som kan stoppe fremtidige prosjekter, så vil dagens regjering «legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår» (side 92 i Granavolden-erklæringen). Igjen så er Høyre klare, Ap skaper uklarhet.

Fremtidig velferd

Når AUF vedtar at olje og gassvirksomheten skal avskaffes, mener Unge Høyre at olje- og gassbransjen er nødvendig også fremover. Høyre mener altså at olje og gass er bra for Norge, for arbeidsplasser og fremtidig velferd. Dette sikrer vi best med en fortsatt forutsigbar politikk og stabile rammevilkår. Det hadde vært betryggende om Ap hadde bestemt seg for å mene det samme.