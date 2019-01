Kirkerådet er nå frie til å velge Anne Lise Ådnøy

Bispedømmerådet viser med dette vedtaket at Kirkerådet ikke trenger å kjenne seg forpliktet på den rådgivende avstemningen eller bispedømmerådets innstilling.

Står friere

Tvert imot står Kirkerådet etter bispedømmerådets behandling friere til å treffe en selvstendig beslutning om hvem de ønsker som ny biskop i Stavanger!

For det første demonstrerer det konservative flertallet i bispedømmerådet at de ikke har motforestillinger mot å bruke flertallsmakten sin til å bekjempe meninger de er uenige i. Når de konservative på denne måten viser at de er villige til å bruke sin flertallsmakt, gir de samtidig Åpen folkekirke sine representanter i Kirkerådet mandat til å gjør det samme.

For det andre har bispedømmerådet ved å snu om på rekkefølgen fra den rådgivende avstemningen vist at de selv forholder seg fritt til avstemningsresultatet. Når bispedømmerådet forholder seg fritt til avstemningsresultatet, gir de samtidig Kirkerådet sine medlemmer mandat til å gjøre det samme.

Bispedømmerådet har gjennom denne politiske manøveren demonstrert at det er greit å bruke flertallsmakten, og at det er greit å forholde seg fritt til avstemningsresultatet. Det som er legitimt for bispedømmerådet må også være legitimt for Kirkerådet.

Bispedømmerådet har dermed gjennom dette gitt Kirkerådet et friere mandat til å velge den de selv anser som best skikket.

Kjenner sitt ansvar

Vi håper Kirkerådet kjenner sitt ansvar og velger Anne Lise Ådnøy som ny biskop i Stavanger bispedømme. Hun er den biskopen dette bispedømmet trenger!