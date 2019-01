I desember gikk finansministeren fra Frp ut med tre hovedkrav til forhandlingene, og sier blant annet at hun vil ha innstramming på asyl- og flyktningpolitikken.

Og Senior-Frp følger opp med å kreve at det totale antallet asylsøkere og flyktninger må reduseres i 2020 og utover når Carl I. Hagen denne uken ble invitert til å gi innspill til forhandlingene.

Ikke fulgt med i mediene?

De mener kanskje at bidraget fra Norge til flyktningeleirene i Hellas er nok. Har de ikke fulgt med i mediene? De norske damene Trude Jacobsen, Hanne Hezslein-Lossius, Marthe Valle og Anne Cecilie Tvedten er hjemme igjen etter frivillig arbeid på en klinikk inne i flyktningleiren Moria på den greske øya Lesbos. De slår alarm om situasjonen i leiren som Norge er med å finansiere, slik at vi skal slippe å ta imot flyktninger her i landet.

Tilbake i Norge etter ti dager på jobb i den greske leiren, rapporterer de om svært prekære bo- og leveforhold for i overkant av 5000 som i dag bor i leiren, hvor det ikke finnes sikker tilgang på reint vann eller strøm. De sier det er ekstra ille på grunn av kulda, og de ber om evakuering til andre land i Europa nå. De mener Hellas er sprengt og ikke kan ta seg av de 15.000 flyktningene som finnes på de greske øyene. Dette står i sterk kontrast til regjeringsforhandlingene som pågår nå.

Kutt i barnetrygden

Så kommer jammen et nytt innvandringsforhandlingskort fra Frp. Nå skal de sørge for at barnetrygden skal kuttes for at innvandrere skal få færre barn. Denne gangen er det Per-Willy Amundsen som foreslår at det kuttes i barnetrygden etter barn nr. tre, for å få ned antallet fødsler blant somaliere og andre innvandrere med mange barn. Han ønsker en bærekraftig befolkningssammensetning, og mener den etnisk norske befolkningen må vedlikeholdes. Dette er spilt inn i regjeringsforhandlingene hvor Listhaug ivaretar partiets interesser, sier Amundsen til TV2. Vi får nok et eksempel på at i politikken har barn forskjellig verdi. Og det minner ubehagelig om perioder i historien vi ikke ønsker å hente fram igjen.

Dette må være det mest ekstreme forhandlingskortet som noen gang har vært med i regjeringsforhandlinger. Dette må Erna stoppe. Hun ønsket seg jo flere barn.