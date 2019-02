Framtiden i våre hender gratulerer fôrsamvirket med den nye fabrikken i Stavanger. Men som FN påpeiker, avheng ei berekraftig framtid av at alle land utnyttar sine ressursar i matproduksjonen. Å redusere fôrimporten og basere husdyrfôr på norske ressursar, er ein viktig del av dette.

Småbønder pressas vekk

Soya frå Brasil har blitt en sentral kjelde i norsk fôr. Ved sidan av å være en global versting når det kjem til helseskadeleg sprøytemiddelbruk, fører den stadig ekspanderande soyaindustrien til avskoging av den verdifulle cerradoen, småbønder vert pressa vekk, soyaplantasjar vert ulovleg etablera i urfolksterritorium og dei jordlauses kamp for å få si rettmessige jord vert stadig hardare. Norsk matindustri bidreg altså til dette gjennom sitt soyaforbruk.

Det er sjølvsagt ikkje slik at fråværet av norsk soyaetterspørsel automatisk vil frigjere brasiliansk jord til marginaliserte grupper, men det er tankevekkjande at det norske arealbeslaget er like stort som 9414 brasilianske småbruk, eller 27 prosent av det territoriet en urfolksgruppe i soyadelstaten Mato Grosso del Sol krev rett på.

Me har i en årrekke tatt til orde for at det store soyaforbruket i norsk landbruk og oppdrettsnæring må reduserast. Heldigvis utviklar norske og internasjonale forskarar og gründerar ulike proteinhaldige fôrråvarer som kan erstatte soyaen.

På Ås har Foods of Norway utvikla ein imponerande teknologi som gjer det mogleg å omdanne treflis frå tømmerindustrien og makroalgar til høgverdig fôrråvare, med høgare proteininnhald enn soyamjølet. I tillegg utviklar ei rekkje forskarar over heile landet en fôrråvare basert på mikroalgar. Dette er gode døme på kretsløpsøkonomi der me kan nytte avfall frå både landbruk og oppdrett som ressursar. Bruk av slike fôrråvarar vil gjere norsk landbruk mindre avhengig av importerte råvarer og rigge sektoren mot ei grøn framtid. Det vil også bidraga til nye arbeidsplassar i distrikta, og støtte opp om vår eiga skognæring.

Dei nye fôrråvarene er dyrare enn soyaen, og me krev ikkje ei utfasing av soya på dagen. Men det er også helsemessige gevinstar ved alternativa som på sikt vil kunne lønne seg for norske bønder.

Samanlikna med oppdrettsnæringa, er soyaforbruket i landbruket relativt lågt. Men oppdrettsnæringa har redusert sitt soyaforbruk betrakteleg dei siste åra, og lakseprodusentane byrjar no å puste norske bønder i nakken.

Oppfordrar Felleskjøpet

Me håpar å sjå ein reduksjon av soyaforbruket i norsk kraftfôr i åra framover, og oppfordrar Felleskjøpet til å starte opp med ein soyafri fôrproduksjon på den nye fabrikken i Stavanger. Lykke til!