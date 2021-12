Santa Lucia, dreit oppi lia!

DEBATT: Jeg angrer litt ... På at jeg ikke tok med meg hele Luciatoget med de søte små elevene mine ... Vi skulle ha gått i tog gjennom rådhuset og gangene til de som sitter og bestemmer over oss.

«Hva med lærerne som jobber med elevene i 1.–4. klasse? Ikke så nøye med dem?» spør lærer Elin Melkstavik Danielsen.

Debattinnlegg

Elin Melkstavik Danielsen Lærer, Sola

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De som ikke har peiling på hvordan det står til i klasserommene akkurat nå, da hadde kanskje noen våknet i tide? Eller kanskje ikke ...

De fleste hadde nok rømt til hjemmekontorene sine i god tid før Luciadagen inntraff. Som mange av foreldrene til elevene på småskoletrinnet. Mandag dreit i hvert fall Santa Lucia virkelig oppi lia! Tonje Brenna fikk alle lærere til å holde pusten på selveste Luciadagen. I et ørlite sekund. Hun fikk oss til å ane et håp om å slippe å stå i smitterommet med elevene i dagene tett opp til jul.

Vi har strukket oss lenge nå og er litt lei av å stå i dette.

Sa ikke den siste setningen

Hun takket og roste oss for den fantastiske jobben vi gjør. Men så kom kontrabeskjeden. At gult nivå blir eneste tiltak i skolen, føles litt som å ha tapt i en tilfeldig loddtrekning. For de som ikke vet, innebærer ordet «kohort» på gult nivå at akkurat den samme klassen er samlet i samme rom, enten de er 18 eller 25 elever.

De holder ingen avstand til medelever eller til de voksne, for å si det mildt. «Nå er det alvor», sa Støre, og viste til dystre tall og fremtidsutsikter. Vi som står midt oppi det føler oss oversett og nesten latterliggjort. «Skjenkestopp er et inngripende tiltak i voksne menneskers liv, men det må til nå» ... «Men festen må gjerne fortsette i barneskolen!» Han sa ikke den siste setningen, men vi som jobber på innsiden av skolebygninger, vet at det føles som et slags hån mot vår profesjon, da vi også har ønske om en karantenefri jul sammen med våre familier. Det ble også lovet vikarer nå, som fraværslistene er lange.

Vi som har jobbet noen år, vet at pensjonistene humret og lo godt fra godstolen, da det ble sagt at de stiller som vikarer. Tirsdag kom det ut melding om at det blir hjemmeskole for elevene fra 5.–10. trinn. Takk og lov for elever og lærere på mellomtrinn og ungdomsskole! Men hva med lærerne som jobber med elevene i 1.–4. klasse? Ikke så nøye med dem?

Innen i morgen?

Eller får vi boosterdosen som vi er lovet, innen i morgen? Foreldre som har lest seg opp på karanteneregler, søker nå barnet sitt fri fra skoledagene i uke 51. Vi har strukket oss lenge nå og er litt lei av å stå i dette. Det er flere av oss som allerede har begynt å planlegge hvordan vi skal ordlegge oss for å fortelle familien at det blir: «Same procedure as last year», mamma sitter i karantene.