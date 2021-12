Direktør Guldvog har jammen «frekkhetens nådegave»

Spesialsykepleier Anne Veland er rasende på Bjørn Guldvog (bildet) som uttalte: «Helsepersonell har et særskilt ansvar».

Debattinnlegg

Anne Veland Spesialsykepleier

VAKSINE: Jeg er spesialsykepleier i en kommune på Vestlandet og er ikke vaksinemotstander eller uvaksinert. Sammen med mine kollegaer har jeg i to år frontet denne pandemien Ett av de to år hvor vi alle var uvaksinert.

At direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog 16. desember, ifølge NRK, har en klar melding til uvaksinert helsepersonell som sier: «Helsepersonell har et særskilt ansvar», er uhørt.

Det er et angrep på alle oss som i helsetjenesten navn i to år har gitt det vi har vært i stand til i denne såkalte dugnaden, med fare for egen helse, så eller som for våre familiers helse har vi stått der. Uten millioner av kroner i koronastøtte.

At Helsedirektoratet retter pekefinger mot helsepersonell og direkte beskylder oss for å være årsak til bemanningskriser i helsetjenesten og smitte av sårbare pasienter, er skamløst, uhørt, jeg er rasende og hvis ikke Norsk Sykepleierforbund konfronterer denne holdningen snarest, er jeg utmeldt av forbundet.