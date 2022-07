Vi kan ikke lenger bare håpe at politiet etterforsker bredt og bedre, vi må forlange det

DEBATT: I sin kronikk 2. juli uttrykte advokat Gunnar Øystein Helgevold et håp om at politiet ettergår flere alternativer i Lørenskog-saken.

Politiets pressekonferanser kan i seg selv prege videre etterforskning slik at den ikke blir objektiv nok, skriver jusstudent Rune Toalango Johannesen. Her politimester Ida Melbo Øystese og politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt da politiet opplysteat Tom Hagen, mannen til forsvunne Anne-Elisabeth Hagen, var blitt pågrepet i april 2020.

Debattinnlegg

Rune Toalango Johannesen Jusstudent, UiO

Helgevold trekker noen høyst betimelige paralleller til politiets etterforskning i Tengs-, Tina- og Baneheia-sakene. Men har politiet tatt det nødvendige oppgjøret etter erfaringene fra disse sakene, slik at vi nå kan nøye oss med å håpe?

Vippepunktet

Drapsetterforsker og mangeårig politiforsker Asbjørn Rachlew medvirket nylig i podkasten «Rett & Slett». Episoden publisert 22. juni omhandlet Silje-saken fra 1994. I episoden fremhevet Rachlew forskningen til politikollega Ivar Fahsing om «tipping point» (vippepunkt) i politietterforskning. Kort fortalt, pressekonferanser kan representere meget sterke opplevelser av forpliktelse fra politiets side – et «tipping point» som vanskeliggjør politiets etterlevelse av lovpålagte objektivitetskrav.

Det er ikke vanskelig å identifisere «tipping points» i Silje-, Tengs-, Tina-, Baneheia- og Lørenskog-sakene. Om kravet til objektivitet sier straffeprosessloven at «etterforskningen skal være objektiv», og «er en bestemt person mistenkt, skal etterforskningen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham».

Lovens krav står i sterk kontrast til erkjennelser som Rachlew fortjenestefullt delte med podkastlytterne:

Erkjennelse?

Politiets pågående etterforskning av Lørenskog-saken har for lengst passert sitt «tipping point». Erfaringene fra de tidligere sakene gjør at spørsmålet om «metodikk og system» fremtvinger seg. Er det i det hele tatt en bred nok erkjennelse av et objektivitetsproblem blant politietterforskere?

Etterforskningsleder i Baneheia-saken, Arne Pedersen, uttalte til Dagsrevyen 26. april: «Verken jeg eller de andre som jobbet i teamet er i tvil om at vi har den rette domfelte i saken».

Tar man uttalelsen på ordet, avslører den en lumsk fakta­resistens blant politi­etter­forskere.