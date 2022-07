Sandnes tynges ikke av vekst. Sandnes er en ung by med stort potensial

DEBATT: I Aftenbladet 29. juni 2022 svartmaler MDGs Andreas Nordang Uhre situasjonen med overskriften «Vekstens pris tynger ned Sandnes kommune».

16. juni kåret Kommunal- og distriktsdepartementet Sandnes til Norges mest attraktive by i 2022. Da bar Stanley Wirak (Ap) ordførerkjedet.

Arne Buchholdt Espedal Ordførerkandidat, Sandnes Ap

Ragnvald Erga Leder, Sandnes Ap

Selvsagt koster det å vokse. Sandnes har vokst betydelig i mange tiår. Vi har bygget skoler, idrettsanlegg, barnehager, sykehjem og mye mer. Dette er anlegg som kommer innbyggerne til gode. Uhre glemmer at bak ordet befolkningsvekst skjuler det seg masser av vanlige mennesker som skal leve sine gode liv i Sandnes.

Stor tilfredshet

Det Uhre ikke skriver om, er at over 90 prosent i Sandnes er godt fornøyd med sin bolig og boforholdene ellers. Svært få vil flytte på seg. Skaarlia og Kleivane er med rette blant de mest ettertraktede boligområdene i regionen. Og en skal lete lenge for å finne de samme kvalitetene, omringet av fantastiske naturområder og mindre enn 10 minutter til sentrum med sykkel. Vi tror ikke innbyggerne her føler at de bor i noen utkant. Og boligprisene er til å leve med for vanlige folk.

Uhre vil ha folk langs bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Det vil vi også, og det tror vi at det blir. Forskjellen ligger i at mens MDG ensidig vil jage alle inn i leiligheter langs bybåndet, enten de vil eller ikke, vil vi tilby et variert utvalg av boliger som passer folks økonomi, livssituasjon og ønsker. Boligene betyr enormt mye for folks økonomi og ikke minst livskvalitet. Ved en storsatsing i bybåndet, kombinert med en jevn videreutvikling i bydelene, kan Sandnes tilby boliger som passer for enhver. I forslaget til ny kommuneplan tilbakeføres det mer areal til landbruk enn jordbruksjord som permanent settes av til noe annet fremover. Vi skal videreutvikle bydelene og Sandnes uten å bruke store landbruksområder.

Uhre forsøker å fremstille det som at Sandnes er nesten uten arbeidsplasser. Faktum er at Sandnes har omtrent like mange arbeidsplasser som vi har arbeidstakere. I Uhres verden er, som ved et trylleslag, alle arbeidsplasser flyttet inntil bussveien. Den samme trylleformel ønskes for skoler, barnehager og idrettsanlegg m.m. Men slik er ikke virkeligheten. Den er som den er.

Sterk tro på fremtiden

I Sandnes har vi bygget når befolkningen og markedet trengte aktivitet, og vi har funnet bremsen når marked og økonomiske utsikter endret seg. I år betaler vi ned 300 millioner på lån fordi kommuneøkonomien tillater det. Selvsagt mener noen at vi kunne brukt disse pengene til mye annet kjekt. Men fordi det er riktig prioritering nå, brukes pengene på å nedbetale lån.

Uhre og MDG bør ikke uroe seg over Sandnes. Sandnes tynges ikke av vekst. Sandnes er en ung by med stort potensial. Det koster å vokse, og det koster å ha en ung befolkning som skal ha barnehager, skoler og fritidstilbud. Men vi tror innbyggerne setter pris på at vi satser på deres barn og barnebarn. I Sandnes Ap går vi fremtiden i møte med stor tro på Sandnes og videre utvikling av byen vår.

