Søkkrike Norge bør gi penger til Ukraina og til nasjonal sykehusbygging

DEBATT: Noen av ekstrainntektene som den norske stat tjener i disse krisetider bør brukes til å støtte Ukrainas kamp for å overleve.

Hvorfor ikke bruke 100 milliarder kroner for å skaffe Ukraina de våpen de trenger for å kunne forsvare landet sitt? Da gjør vi Europa til et bedre sted å være uten Putin.

Olaf Bergland Sandnes

Europa er i en situasjon der krigen i Ukraina har påvirket våre liv på flere måter, blant annet gjennom en kraftig økning av prisene på olje, gass og strøm. Dermed må de fleste land i Europa bruke langt mer penger enn normalt for å skaffe seg energi til folk og industri. Norge kan forsyne mange land i Europa med store mengder gass og også noe olje, i tillegg til å tømme mange kraftmagasin.

Når folk i Europa, nordmenn og industrien må tømme sine lommebøker og bankkontoer for å kunne leve normalt, ender store deler av disse pengene hos den norske stat. Hva blir alle disse milliardene brukt til?

Så langt har politikerne vedtatt å kjøpe aksjer og fine kontorbygg i noen av verdens storbyer. Jeg vil foreslå at en del av denne voldsomme ekstrainntekten, burde brukes til å støtte Ukrainas innbyggere. Det er overfallet på Ukraina som har ført til det meste av den voldsomme prisstigningen vi opplever nå. Hvorfor ikke bruke 100 milliarder kroner for å skaffe Ukraina de våpen de trenger for å kunne forsvare landet sitt? Da gjør vi Europa til et bedre sted å være uten Putin.

Pengene burde kanskje forvaltes av Nato, etter ønske fra Ukraina. Jeg håper på handlekraft fra regjeringen i denne saken. Jeg antar at dette pengebidraget ville gjøre Pensjonsfondet sikrere på lang sikt. Har vi ikke tilstrekkelig med verdier nå for å sikre økonomien for de neste generasjoner? Trenger vi flere aksjer nå? Hvordan vil verden rundt oss bli dersom Putin seirer i Ukraina?

Noe av olje- og gassinntektene kunne også blitt brukt innenlands. Det er tåpelig at sykehus selv må spare penger for å kunne bygge nytt, i tillegg til den sum de får låne av staten, til tross for at det er Staten som er eierne og sitter på en enorm pengesekk.

Jeg håper vi har politikere som er modige nok til å bruke noe av de store inntektene til beste for samfunnet, som bygging av sykehus, skoler, veier og jernbane. Bompengelånene som vi betaler bompenger for, bør også innfris. Da ser vi hva pengene brukes til. Slik det er nå virker det som om politikerne vil straffe de fleste av oss med skyhøye avgifter, skatter og merverdiavgift i verdenstoppen i tillegg til vanvittige avgifter på veiene våre.

