Barn bør ikke sendes ut av bydelen for å gå i barnehage

DEBATT: Nå ser vi konsekvensene av at Roaldsøy barnehage ble lagt ned i Hundvåg bydel. I går fikk vi tilbud om barnehageplass, på Stokka, noe som gjør hverdagskabalen vår veldig tidkrevende og komplisert.

Fra å ha hele døgnet sammen med barnet, får man bare noen timer før og etter jobb. Og nå skal altså nesten all denne tiden brukes til transport og middagen blir servert som kveldsmat.

Korneli Dyrseth Hundvåg

Det er forferdelig tungvint å ta bussen fra Hundvåg til byen og så ta bussen videre, eller gå i en halv time til Stokka. Deretter skal man ta seg til egen jobb. En ting er hvis man har mulighet for å ta bilen, men uansett, det er en verdi i å få gå sammen med barn man har møtt og vil møte også på andre arenaer i bydelen, på den lokale lekeplassen, og ikke minst, som man senere skal gå på skolen med. Ja, man kan søke seg over, men det er en ekstra belastning for barnet å plutselig få en så stor endring. Nye barn, voksne, rutiner, regler og en ny barnehage å forholde seg til. Tilvenning i en barnehage er nok.

Fra å ha hele døgnet sammen med barnet, får man bare noen timer før og etter jobb. Og nå skal altså nesten all denne tiden brukes til transport og middagen blir servert som kveldsmat. Denne tiden burde man få bruke til kvalitetstid, lek og kos i stedet for på en buss i rushtiden. En barnehageplass på Hundvåg, uansett hvilken barnehage, ville ikke tatt oss mer enn tjue minutter. Det er stor forskjell. Jeg ikke uttale meg om hvor mange barn dette gjelder, men har hørt at det kun var snakk om at ett barn skulle ut av bydelen, resten skulle det være plass til. Nå får vi kanskje snart se hvor mange flere dette gjelder. Eller kanskje mitt barn var den eneste ene?