Ikke bare dyr får angst av fyrverkeri, det gjør jeg også

FYRVERKERISKREKK: Aftenbladet skrev før påske om dyr som plages av fyrverkeri. Hvorfor ble ikke også mennesker nevnt?

Jeg kan ikke bevise at det har en sammenheng, men jeg har opplevd krig og bombing som barn. Det sitter fortsatt fast et sted i min erindring.

Debattinnlegg

Randi Folkestad Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Avisen nevnte husdyr, kjæledyr og ville dyr. Nå vet jeg ikke i hvilken

kategori jeg hører til. Kanskje blant ville dyr? Mennesker blir nemlig ikke nevnt.

Jeg hører med til de som får angstsymptomer hver nyttårsaften. Jeg får

ikke puste. Jeg får ikke sove. Dersom jeg er sammen med andre, er det pinlig.

Er jeg alene er det helt forferdelig. Fyrverkeri på nyttårsaften er noe som har tatt seg sterkt opp i det senere åra. Med voksende økonomi er det mange som

begynner «å brenne av penger» allerede om ettermiddagen den siste dagen i året. De fortsetter gjerne ut over natta. Avfyringen varer gjerne til klokka er både ett og to inn i nyåret. Det kommunale fyrverkeri begrenser seg i det minste til rundt klokka tolv.

Hvorfor må vi være noen som gruer seg til nyttårsnatta og medfølgende

angst? Jeg kan ikke bevise at det har en sammenheng, men jeg har opplevd krig og bombing som barn. Det sitter fortsatt fast et sted i min erindring.

I en del år bodde jeg ved Skytebanen på Vatne i Sandnes. Til å begynne med

opplevde jeg samme angst som den jeg nå får på nyttårskveldene i Stavanger, da det ble skutt der. Og jeg er ikke alene blant oss menneskedyra som føler det slik. Jeg har snakket med folk fra Syria og andre land der de har opplevd krig. Disse menneskene tror de er kommet til et fredelig land. Men så kommer nyttårskvelden med påfølgende natt som en skrekkens opplevelse.

Gå over til stille fyrverkeri, med lysshow og uten disse forferdelige

skuddseriene som gir angstopplevelser for både dyr og mennesker.

Les også – Vi må våge å tenke nytt om fyrverkeri