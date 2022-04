Kirkerommet bør åpnes for andre enn kristne til seremonier

DEBATT: Arbeiderpartiet i Rogaland gikk nylig inn for å åpne kirkerommet for andre enn kristne. Det gled overraskende problemfritt gjennom partiet, fra lokallaget, til kommunelaget og så fylkeslaget.

Det gir ikke mening at folk som ikke tror skal skyves ut i kulden. Vi er ikke tjent med tomme kirkerom uten aktivitet og folk på jakt etter nye lokaler utenfor.

Charlotte Sørås Leder av Eiganes og Våland arbeiderlag i Arbeiderpartiet

Det er et forslag man kunne forvente en god del motstand på. Det er et sterkt signal om at flere har tenkt samme tanke, og at tiden for dette er overmoden. Det er viktig fordi mange uten trostilhørighet, står med få valg for rammen rundt seremonielle livsoverganger.

Når jeg feirer mitt nyfødte barn, kjærligheten, overgangen til voksenlivet, og skal markere og sørge over de som forlater meg, ønsker jeg flere muligheter for dette.

Må ikke kjøpe hele pakken

Kirkerommet står åpent for deg som ikke tror på en gud hvis du trenger å tenne et lys eller sette deg og la undringen gro. Men den dagen du skal gifte deg, er kirkerommet stengt, med mindre du «kjøper pakken» med medlemskap i Den norske kirke, liturgisk innhold og prest.

Jeg er ikke kristen, men jeg er opptatt av at man skal etterstrebe seg å leve et ærlig liv. Derfor blir det ikke riktig for meg å gifte meg til lyden av en kristen salme og trosbekjennelser.

Allikevel er jeg glad i kirkerommet. Det er verdige omgivelser for seremonier og store spørsmål. Symbolene i kirken kan være flotte og givende selv om man ikke tror på hele historien bak dem.

I kirken kan man unnslippe internettets klamme grep om samfunnsdialogen, hvor folk oftere velger kategorisering fremfor toleranse. Polarisering fremfor tilnærming. Påstand fremfor undring. Det er et rom for ettertanke, refleksjon, sorg og glede. Et sted hvor dine historiske røtter omslutter deg og minner deg på at du er del av et større bilde som startet lenge før deg og som slutter lenge etter deg.

Gjør porten vid!

En kjent salme sier: «Gjør døren høy, gjør porten vid!». I krass kontrast mot Matteus 7:14, «Gå inn i den trange port! For den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen».

Det er ikke alt vi kan forstå. Det vet de fleste mennesker, enten vi tror på en gud, flere guder, Buddha eller mennesket. Uansett hva slags indre dialog vi har om eksistensielle spørsmål – vi grunner alle på dem. Vi har alle evnen til selvrefleksjon. Vi vet vi skal dø. Vi lurer på hva meningen med livet er. Hvorfor vi bruker tiden som vi gjør. Hva det skal bli av de som kommer etter.

Vi savner de som ikke er her mer. Vi leser om de som forandret verden. Vi gleder oss og sørger over det vi ikke vet om livet, døden, kjærligheten og havet.

Forslaget om å åpne kirkerommet er en invitasjon til en samtale om hva slags samfunn vi vil være. Vi går mot et sekularisert samfunn hvor færre og færre har en ekte, reell og medlemsbasert trostilhørighet. Det gir ikke mening at folk som ikke tror skal skyves ut i kulden. Vi er ikke tjent med tomme kirkerom uten aktivitet og folk på jakt etter nye lokaler utenfor.

Vi har alle betalt

Den norske kirke er ikke lengre en del av staten, men kirkene bør anses som offentlige bygg. De er betalt av folket gjennom flere hundre år. Det er gjennom kirka vi fikk fortgang i omsetning av mynt og penger på landsbygda i middelalderen.

Den norske kirke må anerkjenne at de er del av folks felles kulturarv, historie og opprinnelsen til samfunnets etiske rammer. Jeg vil påstå at vi trenger et åpnere kirkerom for å holde fast ved det menneskelige i oss. Det menneskelige, sårbare og usikre ved selve samfunnet. Den delen av oss som ikke sitter med alle svarene, i motsetning til maskinene som opererer med nuller og enere.

Kirkerommet bør åpnes for alle. Det er folkets rett å ha tilgang på dem.

