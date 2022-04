Lag en russefeiring hvor alle er med!

KRONIKK: Legg auditions, avstemminger og ekskludering til side! La russefeiringen bli noe du kan se tilbake på med stolthet og glede!

«Noe er fullstendig feil når en 19-åring velger å stemme ut bestevennen sin i frykt for å miste sin egen plass i russegruppa», skriver Marianne Chesak.

Marianne Chesak Fylkesordfører (Ap) og russemamma

For drøyt to uker siden sendte jeg min egen datter av gårde til russedåp i Sandnes. For andre året på rad har jeg ei russejente hjemme. For andre året på rad kjenner jeg hvordan det bringer med seg både bekymringer og frustrasjon, men også store forventninger og yrende glede.

Spesielt årskull

Det er noe helt spesielt med dere som er russ i år. Å begynne på videregående ble dessverre ikke den oppturen dere hadde håpet på, med nye venner, en frisk start og kjekke fester. I stedet fikk dere tre skoleår preget av pandemi, nedstengning og restriksjoner.

Derfor er jeg så uendelig glad for at dere nå kan feire russetiden som normalt. Dere har gått glipp av altfor mye, og jeg unner dere virkelig en fantastisk russefeiring med knuter, fester, forelskelse og musikk. 13 års skolegang er snart fullført, og dere har all grunn til å feire!

Enkelte ting blir verre

Samtidig er jeg bekymret. Medieoppslagene om ekskludering, opptaksprøver, avstemminger og gruppepress gjør meg trist. Samtalene med russen i mitt eget hjem forteller meg også at det de siste årene har blitt en stadig større ukultur blant russ, kanskje særlig i russebussmiljøene.

Noe er fullstendig feil når en 19-åring velger å stemme ut bestevennen sin i frykt for å miste sin egen plass i russegruppa. Det gjør vondt å tenke på unge gutter og jenter som pynter seg til prøvevorspiel for å vise gjengen at de er kule nok til å være med på bussen – ofte ved å gjøre ting som går langt utover deres vanlige grenser.

Jeg skal ikke påstå at russen var bedre før. At vi oppførte oss finere, var roligere på fest og fant på mindre «hekkan». Eller at utestenging, gjengdannelse og gruppepress ikke fantes da jeg var ung.

Likevel er jeg ikke i tvil om at enkelte ting har blitt verre. Lukkede russegrupper med logoer og klær, egen musikk, kontoer i sosiale medier og interne regler – og i noen tilfeller egen buss – begynte for alvor å gjøre seg gjeldende i Rogaland for fem–seks år siden. Det har ført til mer utenforskap og mer ensomhet blant dere som allerede er i en sårbar epoke av livet.

Sosiale medier og kommersialisering bidrar i stor grad til å gjøre de sosiale utfordringene enda større. Det som skjer på russetreffet er ikke lenger historie – det er på «story-en». Tabbene du gjør på fest sprer seg med en snaps hastighet. Ryktene plinger til alle døgnets tider, og uthenging av medelever lyser fra smarttelefoner i nattemørket. Kartet på snapchat gjør det også veldig lett å se hvor folk samles – og oppdage at man selv ikke er med.

Mange av dere strever allerede med tunge tanker og psykisk uhelse etter pandemien. Det siste vi trenger er at dere gjør det enda vanskeligere for hverandre ved å glemme å være gode medmennesker. I stedet kan dere faktisk bruke russetiden til det motsatte. Til å løfte hverandre opp, hjelpe dem som sliter og inkludere alle som faller utenfor.

Flere må ta tak

Slik Emma Ingebrigtsen fra Haugesund gjør. Jeg blir varm i hjertet av å lese om 18-åringen som har laget en russefeiring der alle får være med og hvor det aldri blir fullt. Rakrygget står hun fram med sine meninger om lukka russegrupper, prøvefester og velg-og-vrak-holdninger som starter allerede det første året på videregående.

Heldigvis vet jeg at mange av dere er som Emma. Flotte og kjekke ungdommer som inkluderer og vil bidra til at alle får en fin russetid. Dere fortjener all den opp­merk­som­heten dere kan få, og vi er mange som heier på dere. Men vi trenger at enda flere hever stemmen sin og våger å ta et oppgjør med russekonseptet slik det har utviklet seg. Det er nemlig først og fremst kommersielle krefter og store aktører som tjener på at feiringen er ute av kurs.

Både politikere, skoler, foreldre og russen selv må nå ta tak i problemene, og vi er mange – også voksne – som har et ansvar for at russetiden blir trygg og god for alle. I fylkeskommunen tikker bekymringsmeldingene stadig inn, og i 2020 ble det derfor satt ned en egen tiltaksgruppe som skal arbeide for en god russefeiring.

Der jobbes det langsiktig for å forebygge utenforskap gjennom dialog med russepresidenter, skoler og andre regioner. Mobbeombudet er også med. I tillegg lages det nettverk der skolene samarbeider med politi og kommunal SLT-koordinator. Dialogen mellom skoler og elever er en viktig del av dette.

Årets førsteklassinger

Men mulighetene for å skape endring ligger først og fremst hos alle dere som går på videregående i dag. Mange starter planleggingen av russegruppene allerede de første ukene på Vg1. Det kan bety tre år på utsiden for dem som ikke får være med.

Jeg vil ha flere historier om russ som åpner opp og lager en kjekk russetid for alle! Jeg vil ha slutt på en ukultur der prøvefester og avstemminger gjør at mange havner utenfor eller velger å droppe hele russefeiringen. Jeg håper at flere tar et oppgjør med utviklingen, og at dere får en fantastisk og minnerik russetid. Ta godt vare på hverandre – og våg å være litt mer som Emma!