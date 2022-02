Folket i Forsand har talt

– Nå må varaordfører Pål Morten Borgli og ordfører Stanley Wirak holde opp, skriver Torgeir Skretting.

Torgeir Skretting Stavanger

DEBATT: Hele 91 prosent av de stemmeberettigete innbyggerne i Forsand har svart. Deltakelsen er svært høy. Mye høyere enn ved kommunevalg. Og enda mye høyere enn de 30 prosent som er vanlig i slike undersøkelser.

Resultatet er overbevisende med 54 prosent for å gå til Strand og 44 prosent for å forbli i Sandnes. Hele 10 prosentpoeng i skille.

Oppmerksomheten rundt Forsands situasjon har pågått lenge. Det har vært vanskelig å skjønne det enorme engasjement fra den politiske ledelsen i Sandnes kommune for å beholde Forsand.

Og nå går det over alle støvleskaft, som det heter.

Borgli: «Dette viser at det ikke er noe massiv misnøye med å være i Sandnes kommune.» Det er ikke det som er spørsmålet! Poenget er hvilken kommune flertallet ønsker å tilhøre. Det har de jammen fått tydelig svar på.

Borgli: « ... dette er sånn 50–50 ...».

Wirak: «Dette er som det har vært hele tiden, jevnt fordelt på midten». «Det er ikke et veldig overbevisende flertall. Legger du inn feilmarginen, så er det omtrent på midten.»

Man har vanskelig for å tro det man leser. Er dette oppfatning av demokrati hos ledelsen i Sandnes kommune? Slik statistisk kompetanse kunne gi grunnlag for bekymring hos den øverste politiske ledelse i en ganske stor by.

Brexit blei avgjort med rundt 51/49 prosent.

Nå må de holde opp!

