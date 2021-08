Næringsforeningens oljeboble

DEBATT: Når sjefen i Næringsforeningen Harald Minge i Aftenbladet 25. august angriper Lan Marie Berg (MDG) for kunnskapsløshet, blottlegger han sin egen kunnskapsløshet. Og sin egen blåøyde tro på oljen.

«Vi konstaterer at Harald Minge og Næringsforeningen fortsatt befinner seg i sin oljeboble, i sin naive tiltro til at det er olja som teller og gjelder, skriver Wenche Skorge.

Wenche Skorge Styremedlem i Naturvernforbundet, listekandidat for Stavanger Ap

I Aftenbladet lar Minge Lan Marie Berg få gjennomgå fordi hun ikke vet nok om oljen. Hun er for eksempel usikker på hvor Equinor har hovedkontor, noe Minge finner sjokkerende. Men for folk utenfor bransjen er det nærliggende å tro at hovedkontoret er i Oslo. Der møter selskapets ledelse journalister, der holder de sin storslåtte konferanse sammen med det internasjonale energibyrået (IEA) og der legger de fram resultatene.

Definisjonsspørsmål

Ifølge årsberetningen er det Stavanger som er hovedkontoret. Men det er et definisjonsspørsmål. Flere forretningsområder og sentrale staber har Oslo som hovedsete. Og hvor holder konsernsjefen hus? Det er som regel en indikasjon på at det dreier seg om et hovedkontor. Her trengs det mer forskning for å kunne være helt sikker på hva som er de facto-hovedkontor.

Frontalangrepet på Lan Marie Berg i Aftenbladet kom i etterkant av en kommentar i Aftenposten der avisens politiske redaktør, Kjetil Bragli Alstadheim, raljerer over den grønne politikeren Lan Marie Berg sitt besøk i oljehovedstaden. Det er en underholdende historie om Bambi på isen, men også om oljeavhengige Stavangerfolk sin frykt for den kommende avvenningen. Dette siste poenget virker det ikke som Minge har fått med seg. Raljering er Alstadheims varemerke. Han raljerer med alt og alle, hele tiden. Lan Marie slapp forholdsvis billig unna.

Latterliggjøres

For aktørene her i Stavanger synes det imidlertid å være blodig alvor. Lan Marie Berg latterliggjøres videre for å ha spurt om «oljen ligger mellom steinene». Oljen ligger i noe som heter kildebergarter, og de kan gjerne omtales som steiner. Bergarter gjør gjerne det. Blir omtalt som steiner, altså.

Harald Minge uttrykker at han er sjokkert over et parti som er så frikoblet fra virkeligheten. Med sneversynt arroganse kritiserer han Berg fordi hun «åpenbart ikke vet at det viktigste grønne skiftet skjer nettopp i oljeselskapene».

Det er riktig at oljeselskapene etter hvert har planer om å investere mer i fornybar. Finansmarkedet og andre stakeholdere har i stor grad presset dem til det. Foreløpig går de største summene til nye oljeprosjekter. Om oljeindustrien kommer til å innta en lederrolle i energiomstillingen, vil bare tiden vise. Det kan like gjerne bli de mange gründerselskapene uten tilknytning til olja eller etablerte selskaper i andre næringer.

Vi konstaterer i alle fall at Harald Minge og Næringsforeningen fortsatt befinner seg i sin oljeboble, i sin naive tiltro til at det er olja som teller og gjelder. At Berg besøkte Nysnø og universitetet, som også er sentrale institusjoner i byen, får hun ingen kreditt for i Næringsforeningens oljesmurte verdihierarki.

Kan koste oss dyrt

Til slutt en sak til ettertanke: I et intervju med E24.no for kort tid siden tok storeier i DOF og Lerøy, Helge Møgster, kraftig selvkritikk for feilinvesteringer i oljesektoren. Det dreide seg om prosjekter av nyere dato som tiden allerede har løpt fra, og som nå tynger i regnskapene. Med Næringsforeningens opphaussing av olja, risikerer vi å forlede folk til å tro at det er der framtiden ligger. Det kan koste oss dyrt.