Hva med å legge gulvet i Domkirken i glass?

– Har det vært vurdert å gjøre funnene i Domkirken tilgjengelig for alle, spør Toralf Finnesand.

Debattinnlegg

Toralf Finnesand Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Domkirken er for tiden under en omfattende og nødvendig restaurering, med tiltak som legger til rette for fremtidsrettet bruk, samtidig skal kirken ivaretas som et unikt kulturminne.

Dette kulturminne består ikke bare av det vi i dagslys har sett i årevis, men nå også av det som i århundrer har befunnet seg under gulvet. Vi har fulgt med når arkeologene med begeistret entusiasme, har fortalt om de interessante funnene som er gjort under utgravingene, funn som har utvidet våre historiske kunnskaper.

Nå er de videre planene at gulvet skal støpes igjen, og de unike arkeologiske funnene, som til nå har begeistret bare en håndfull arkeologer, skal igjen skjules for ettertiden.

Har det vært vurdert å gjøre disse interessante funnene tilgjengelig for alle, funn som også forteller en historie om området før Domkirken ble bygget? Hva med å legge gulvet, eller deler av det, i glass? Funnene som eventuelt er fjernet, for å lagres på arkeologisk museum, kan legges på plass igjen. Med konstruktiv informasjon, lys og spektakulære animasjoner, kan dette gjøres til et virkelig historisk sted for alle.