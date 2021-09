Regjeringens fallitterklæring overfor ME-syke

DEBATT: Det er nesten ikke til å tro det tre ministre skriver i Aftenbladet 4. september. Landets olje- og energiminister, næringsminister og landbruksminister, alle kvinner, ønsker at kvinnehelse skal settes på agendaen. De representerer en regjering som har hatt makten i åtte år.

Debattinnlegg

Nina E. Steinkopf Tidl. HMS- og kvalitetsdirektør, nå ME-syk og skribent

Dette er Høyre, som i regjeringsforhandlinger i 2017 gikk med på KrFs krav om å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. En regjering som vender det døve øret til Bunadsgeriljaens varsko om fødeavdelinger som er underbemannet og som legges ned.

Etter Høyres åtte år i regjering blir ME-syke fremdeles mistrodd og feilbehandlet og er i stor grad overlatt til seg selv.

Uttrykk for forståelse

Statsminister Erna Solberg har gitt uttrykk for forståelse for ME-pasientenes fortvilte situasjon i 10 år. I Norsk pasientregister ble totalt 8678 unike pasienter registrert med diagnosen utmattelsessyndrom ved norske sykehus i perioden 2008–2014. 75 prosent av disse var kvinner.

Solberg sa på den internasjonale CFS/ME-dagen 12. mai 2015: «En dag vil nok mange skamme seg over hvordan de har behandlet denne pasientgruppen.» Til NRK uttalte hun: «Det er egentlig en skandale. Pasientene har møtt en mangel på respekt rett og slett fordi vi har manglet kunnskap. Det verste er at vi heller ikke har jobbet så hardt for å få den kunnskapen.»

Helseminister Bent Høie har lovet oss et «pasientenes helsevesen» i mer enn åtte år. ME-pasienter fikk en Kompetansetjeneste for CFS/ME som anbefaler potensielt svært skadelig alternativbehandling og terapier fundert på forskning av uakseptabelt lav kvalitet. I 2019 fikk Høie overlevert 7265 underskrifter av pasienter, pårørende og helsepersonell som krever en ny ledelse for Kompetansetjenesten. Høie har ikke gjort noe for å endre på denne situasjonen.

Fremdeles mistrodd

Midlene som er blitt bevilget til ME-forskning er smuler i forhold til andre sykdommer. I arbeidet med pakkeforløpet er det tatt inn kommersielle aktører fra alternativbransjen samtidig som medlemsorganisasjonen ME-foreldrene er avskåret fra å delta. Etter Høyres åtte år i regjering blir ME-syke fremdeles mistrodd og feilbehandlet og er i stor grad overlatt til seg selv. Dette er ikke et norsk helsevesen verdig. Det er på tide å overlate makten til noen som faktisk vil sørge for forskning og likeverdig behandling.