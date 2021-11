Mangel på sykehjemsplasser i Stavanger

DEBATT: Vi i Senior Norge Rogaland, avd. Stavanger, synes at det er skremmende at det er så lange ventelister for å få fast plass, korttidsplass, vekselplass eller dagsenterplass.

«Med de ventelistene som vi har fått lese om i Aftenbladet i de siste ukene, er det en skremmende fremtid som ligger foran våre syke eldre», skriver Aud K. Knudsen. Her Blidensol som skal rehabiliteres. Da blir 36 plasser borte i 2–2,5 år.

Debattinnlegg

Aud Klovning Knudsen Leder, Senior Norge Stavanger

Vi har lest HØP-en og ser at dere har planer for Nytorget og Akropolis. Nå på fredag har dere også bestemt hvor Badeland skal bygges. En million kr er satt av til hver aktør som skal videreutrede alternativene i Paradis og Hillevåg. I slike saker sitter pengene løst.

«Stavanger trenger et Badeland», står det i Aftenbladet. Hvorfor skriver ingen av politikerne at Stavanger trenger Jåttå sykehjem nå? Jåttå sykehjem er nevnt i HØP-en og skal være ferdig i 2026.

Dette bygget burde ha vært prioritert foran alle andre bygg. Dere politikere har en lovpålagt oppgave å sørge for at syke eldre har et sted å komme når de trenger det.

Med de ventelistene som vi har fått lese om i Aftenbladet i de siste ukene, er det en skremmende fremtid som ligger foran våre syke eldre. Ramsvig blir ikke ferdig før 2024. Her kommer bare 29 plasser. Blidensol skal rehabiliteres. Da blir 36 plasser borte i 2-2,5 år.

I tillegg blir ventelistene bare lengre og lengre, for stadig nye syke trenger plass, ikke minst alle som har fått demensdiagnosen. Disse pasientene kan ikke benytte seg av alle de digitale hjelpemidlene, så det er klare grenser for hvor lenge de kan bo hjemme. Mange av dem bor alene eller har ingen slektninger i nærheten. Andre har eldre ektefeller/samboere som ikke tåler den belastningen som det blir når hjemmet blir et sykehjem. Da blir det to som trenger sykehjemsplass.

Sykehuset krever 5036 kr for hvert døgn for en pasient som er utskrivningsklar.

Nå kan ikke vi eldre lengre finne oss i å bli salderingspost i kommuneøkonomien. Vi vil ha trygghet for dem som er allerede syke, og for oss som blir det i fremtiden.

Nå må Administrasjon og politikere ta de nødvendige grep for å bygge Jåttå sykehjem.

Om to år er det kommunevalg. Vi eldre vil følge nøye med hvilke partier som prioriterer nok sykehjemsplasser og en hjemmetjeneste som er kvalitativ og kvantitativ god.



