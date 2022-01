Aftenbladet må ikke bidra til polarisering

DEBATT: 6. januar publiserte Aftenbladet en kommentar fra deres politiske kommentator, Hilde Øvrebekk, hvor hun langer ut mot dagens koronatiltak.

«Å påstå at Jonas Gahr Støre (bildet) bruker synsing som et vurderingsgrunnlag er utrolig farlig, og det gir grobunn til konspirasjonsteorier», skriver Henrik van der Hoeven i AUF.

Henrik van der Hoeven Fylkesstyremedlem, AUF i Rogaland og nestleder, Stavanger AUF

Ikke bare er store deler av kommentaren direkte feil, men den bidrar også til konspirasjonsteorier, polarisering og splittelse av det norske samfunnet. Det er farlig når Aftenbladet publiserer slike kommentarer, og gir grobunn til slike konspirasjonsteorier.

«Vi vet at det smittes mer når folk har det artig, tar rundt hverandre og har drukket alkohol», sa Ingvild Kjerkol til Aftenposten. «Men vet hun egentlig det?» spør Øvrebekk.

Før dagens tiltak ble innført i desember, la både Helsedirektoratet og FHI frem separate rapporter hvor de anbefalte videre smitteverntiltak. Her ble det vurdert av begge at skjenkestopp hadde en betydelig smitteverneffekt. Så man kan da ganske sikkert si at helseminister Kjerkol vet at skjenkestopp har en smitteverneffekt. Dersom Øvrebekk, og Aftenbladet, påstår noe annet, så bidrar dette til polarisering, ved å skape en splittelse mellom dem som tror på helsemyndighetene og dem som ikke tror på dem.

Ikke basert på synsing

Videre spør Øvrebekk seg selv om statsminister Jonas Gahr Støre baserer sine uttalelser om at pandemien er over for de fleste fullvaksinerte, på synsing. Igjen er dette en farlig vei å gå fra Øvrebekk. Uttalelsen statsministeren ikke var enig i, og artikkelen Øvrebekk selv har linket til, var «For de fleste fullvaksinerte er pandemien over». Da svarte Støre at han ikke var enig, fordi vi i dag har en smitte som kan komme til å øke kraftig. Dette baserte han ikke på synsing, men på helsemyndighetene sine vurderinger. Å påstå at statsministeren bruker synsing som et vurderingsgrunnlag er utrolig farlig, og det gir grobunn til konspirasjonsteorier. Det må Øvrebekk, og Aftenbladet, holde seg for gode til.

Øvrebekk avslutter med at det er mye som tyder på at dagens smitteverntiltak ikke er forståelige og forholdsmessige. Hvor forståelige tiltakene er, er selvsagt subjektivt, så Øvrebekk står i sin fulle rett til å mene at de ikke er det. Derimot har hun ikke noe godt smittevernfaglig grunnlag å vurdere tiltakenes forholdsmessighet på. Det har derimot regjeringen, som innfører disse tiltakene.

Viktig at vi står sammen

I samråd med helsemyndighetene, FHI og Helsedirektoratet kommer regjeringen frem til gode og smittevernfaglige tiltak. Det er viktig at vi står sammen om disse, og ikke skaper unødvendig polarisering i samfunnet. At det norske folk er splittet og uenige om dagens tiltak, er det ikke noe tvil om. Da er det enda viktigere at store mediehus, som Stavanger Aftenblad, ikke bidrar til enda mer polarisering og ikke gir enda mer grobunn til de konspirasjonsteoriene vi vet allerede finnes.

