For stor vekt på prestasjon i åttende

DEBATT: Jeg begynte selv i åttende klasse i fjor, og jeg må si at mengden vurderinger overrasket meg enormt.

«Åttende handler i bunn og grunn om å sette et godt kunnskapsgrunnlag for tiende. Ved å gi oss en haug vurderinger, lærer vi ingenting», skriver Johanne Veland Bakke.

Johanne Veland Bakke Skoleelev, 14 år, Stavanger

Når man starter i åttende, skjer det mye på en gang. Man begynner på ny skole, og man får ny klasse. Ungdomsskolen er en ny begynnelse for mange.

Press og stress

Det kan, for enkelte, være vanskelig å tilpasse seg en brå overgang fra barneskolen til ungdomsskolen. Da det i tillegg er mye oppmerksomhet rundt karakterer (tidlig), starter man denne, egentlig fantastiske, ungdomsperioden med press og stress.

Karakterpress så tidlig som i åttende er med på å bidra til et usunt læringsmiljø i klassene.

I åttende er det viktig at elevene blir motivert, og at det skapes læringsglede. Ungdomsskolen er noe ukjent og kanskje skummelt for mange. Jeg begynte selv i åttende i fjor, og jeg må si at mengden vurderinger overrasket meg enormt. Jeg trodde at oppmerksomheten skulle være rettet mest mulig mot å lære, men jeg oppfattet at prestasjonene var mye viktigere. Og nå som et nytt kull skal begynne i åttende, ønsker jeg ikke at det blir slik for dem.

Åttende handler i bunn og grunn om å sette et godt kunnskapsgrunnlag for tiende. Ved å gi oss en haug vurderinger, lærer vi ingenting. Vi må bare sluntre gjennom den ene vurderingen fordi snart må vi levere vurdering nummer to. Vi får rett og slett ikke tid og ro til å lære oss stoffet. Dersom det blir for mange vurderinger, forsvinner poenget med dem.

Sårbar og ny situasjon

Ved starten av skoleåret og utover merket jeg veldig godt at mange hadde manglende motivasjon. Vi fikk kastet på oss en haug med vurderinger istedenfor å jobbe med motivasjonen. Dette gjorde jo bare at de som allerede slet litt, ble hengende enda mer etter (veldig tidlig). De ble bare mer og mer demotivert når de ikke fikk det til på prøvene og presentasjonene. Det er jo dem det er viktigst at vi motiverer. Vi må gi dem tid til å tilpasse seg og tid til å lære. Å jobbe seg i hjel med skole så tidlig, blir man bare lei og sliten av. Spesielt når man befinner seg i en litt sårbar og ny situasjon.

Karakterpress så tidlig som i åttende bidrar til et usunt læringsmiljø i klassene. Det skapes en unødvendig og usunn konkurransekultur om å få den beste karakteren. I stedet for å skremme oss med unødvendig mye arbeid, lær oss heller å gjøre oss flid med oppgavene og at det viktigste er god innsats og å lære mest mulig.

Rom for feil

Dagens ungdom blir utsatt for masse press, mange også fra foreldrene angående karakterene. Da er det viktig at skolene utarbeider en kultur i klassene der det er rom for feil, og at det dyrkes gode verdier og et godt klassemiljø.

Jeg personlig synes det er kjekt å lære og å ha vurderinger, men dette i riktig mengde. Selvsagt er det å øve seg på å presentere viktig, men det går også an med en tilbakemelding eller en konstruktiv samtale.

Fordi slik det er nå, fungerer ikke, i alle fall ikke for oss ungdommer.