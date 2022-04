Lyse Dialog, jeg stoler ikke på dere lenger

STRØMMÅLING: Hvordan kan strømleverandør regne snittpris når de ikke har kontakt med måler, og heller ikke kan lese av når jeg bruker mye eller lite strøm?

Nå er jeg tilbake til gamle dager, og leser av min måler manuelt, rapporterer til Lnett som igjen rapporterer til Lyse Dialog som så utferdiger faktura.

Torill Ramstad Kvitsøy

Det synes jeg er et betimelig spørsmål, basert på mine opplevelser. 18 februar får jeg sms fra Lnett med beskjed om at de ikke har kontakt med min strømmåler. Selskapet ber meg skru av og på hovedbryter for å se om kontakt gjenopprettes. Etter utført oppdrag, ringer jeg og spør om det lyktes, men får til svar at jeg kan ringe igjen om 14 dager, noe jeg ikke gjorde.

I mai 2021 fikk jeg også en slik melding, men da fikk de tydeligvis kontakt med måler og jeg fikk regelmessige fakturaer. Faktura for januar kommer til vanlig tid. Så var det bare å vente på faktura for februar. Jeg hadde gjort en skikkelig sparejobb, og var spent. Lyse- appen viste at mitt forbruk var redusert, dermed så jeg for meg at strømforbruket hadde gått kraftig ned. Men – ingen faktura kom. Jeg ringer Lyse Dialog, først en gang, og får beskjed om at faktura er forsinket. Det er ikke ofte jeg ber om å få faktura, men med dagens strømpriser og en pensjonists lønn, må jeg ha kontroll.

28 mars ringer jeg Lyse Dialog igjen, og da sier de at de ikke har fått avlesing fra Lnett. Ny telefon til Lnett, som sier at det ikke stemmer, informasjon var gitt. De kunne i tillegg fortelle at det ville ta lang tid før jeg fikk ny måler. Firmaet som produserer dem har problem med å få deler. Jeg kan lese av selv 1 april, og ringe det inn til dem, forteller de meg. Etter nok en telefon til Lyse Dialog får jeg vite at faktura nå er klar for utsendelse fredag 1 april og 4. april lå den i min nettbank.

Forvirrende kundeforhold

Jeg trodde jeg bare hadde et kundeforhold, til Lyse Dialog, men har nå forstått at jeg også har et eget kundeforhold til Lnett. Nå er jeg tilbake til gamle dager, og leser av min måler manuelt, rapporterer til Lnett som igjen rapporterer til Lyse Dialog som så utferdiger faktura.

Det jeg fortsatt ikke forstår er hvorfor Lnett eller Lyse informerte meg via e-post om situasjonen etter registrert brudd i kommunikasjon med måler i januar? De kunne ha fortalt meg hvordan jeg skulle operere fremover. Hvorfor må jeg som strømabonnent hos Lyse Dialog også forholde meg til Lnett?

Hvordan kan strømleverandør regne snittpris når de ikke har kontakt med måler, og heller ikke kan lese av når jeg bruker mye eller lite strøm? Hvordan kan Lyse Dialog sin strømapp vise hvordan jeg bruker strøm når de ikke har kontakt med min måler?

Jeg stoler ikke lenger på min strømleverandør. Kan jeg komme bedre ut med en annen, mon tro?

