Nei til å sløse med energi, Lyse?

DEBATT: Av egen erfaring vet jeg at den gjennomsnittlige, effektive kWh-prisen til sluttbruker ligger på rundt 1 krone pr. kWh for fjernvarme.

Jan Petter Danielsen Stavanger

Jeg ser at Aftenbladet lørdag 29. januar publiserte et debattinnlegg av adm.dir. i Lyse Neo og lederen for klima i Lyse.

Det er prisverdig at Lyse legger til rette for fjernvarme i Stavanger, og på den måten bidrar til å få ned klimagassutslippene. Fjernvarme er også en god varme både til oppvarming av boligen og til tappevann.

At vi kaster for mye i den svarte søppeldunken, eller i den nedgravde konteineren i borettslaget, er hevet over enhver tvil. Heldigvis skiller IVARs nye ettersorteringsanlegg ut 80 prosent av plasten før det går til forbrenning og produksjon av strøm og fjernvarme, noe som må være bra for klimaet.

Produksjon av fjernvarme skal gi både klimagevinst og bidra til god samfunnsøkonomi, sier Lyse. I overordnet forstand er alt dette meget bra, men jeg savner elementer i debatten som berører den enkelte bruker av fjernvarmen, du og jeg.

De 60 ørene som det henvises til, må være absolutt bunnpris i en gitt periode.

Mer enn 60 øre pr. kWh

Det blir også i debattinnlegget fra Lyse pekt på at fjernvarme er billigere enn strøm, og at god samfunnsøkonomi ikke skal finansieres av brukerne.

Lyse slår seg på brystet med en prisgaranti på fjernvarme lenge før regjeringens kompensasjonsordning for strøm kom på bordet. Her bør Lyse skille mellom et konkurranseelement fra en energileverandør, og en akutt nødordning i et kriserammet strømprissystem som er politikerstyrt.

Lyse peker også på en fjernvarmepris ned mot 60 øre pr. kWh, som mot strømprisens spotpris, kompensert for regjeringens bidrag, skal være en rimeligere løsning enn eksempelvis varmepumper. De 60 ørene som det vises til, må være absolutt bunnpris i en gitt periode. Av egen erfaring vet jeg at den gjennomsnittlige, effektive kWh-prisen til sluttbruker ligger på rundt 1 krone pr. kWh.

Varmetapet

Det Lyse ikke tar med i sitt regnestykket, og som heller ikke blir belyst i innlegget, er transmisjonstapet, eller det varmetapet som oppstår fra produksjon av fjernvarme på Forus og til sluttbrukeren på Storhaug. Dette tapet kan være opp til 30 prosent og gjerne over det i gamle bygg og installasjoner. Da blir plutselig prisen 1,30 pr. kWh.

Med utgangspunkt i at god samfunnsøkonomi ikke skal finansieres av brukerne, og nei til å sløse med energi, burde kanskje Lyse se på tiltak som kan redusere dette varmetapet på sin vei til sluttbruker. Det er jo uansett sluttbrukeren som betaler regningen.