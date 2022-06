Det er FpU som bedriver føleri, ikke vi som spiser økologisk!

DEBATT: Vi trenger mer forskning og mindre føleri fra Fremskrittspartiets ungdom. Og vi trenger mer norsk økologisk mat, og mindre miljøgifter i hverdagen.

Om FpU synes økologisk mat er for dyrt, så kan vi begynne med å gjeninnføre satsingen på økologisk mat som Frp avskaffet da partiet var i regjering.

Debattinnlegg

Markus Hustad Daglig leder i Økologisk Norge

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vi i Økologisk Norge har sett på Mattilsynets tester av sprøytegifter i mat. De viser at frukt og grønt du kjøper i butikken kan inneholde en rekke giftrester. Den importerte maten, som sitrusfrukter, er klart verst.

Dette er urovekkende. Vi nordmenn er allerede i verdenstoppen når det kommer til antall miljøgifter i kroppen. Nyere forskning viser at kombinasjonen av slike stoffer i kroppen, kan gjøre de skadelige, også under grenseverdiene. Dette bekymrer en rekke fremtredende gifteksperter, som professor i toksikologi Ketil Hylland.

Les også Økologisk mat er ikkje lureri, det er løysinga for framtida!

Ikke føleri, men forskning

Vi ser også at nye sprøytegifter stadig blir forbudt, slik som nervegiften Klorpyrifos som ble forbudt så seint som i fjor. Flere uavhengige studier tyder på at grensene kan være satt så mye som hundre ganger for høyt for flere sprøytemidler. Og summen av alle disse giftstoffene over tid sier grenseverdiene altså ingenting om.

Heldigvis, mengden av rester av sprøytemidler som sirkulerer i kroppen vår minsker ved inntak av økologisk mat. Dette er ikke, slik FpUs Mathias Renberg kaller det, «føleri». Dette er forskning. En rekke befolkningsstudier, som den Norske Mor- og Barn undersøkelsen, indikerer at de som spiser mye økologisk mat, har mindre risiko for skader som kreft, diabetes type 2 og svangerskapsforgiftning. Giften gir også skader på planter, dyr og livsviktige insekter som bier.

Hva med å fjerne momsen?

Om FpU synes økologisk mat er for dyrt, så kan vi begynne med å gjeninnføre satsingen på økologisk mat som Frp avskaffet da partiet var i regjering. Kanskje kan vi også fjerne momsen på økologisk mat?

I EU har de nå mål om at en fjerdedel av alt dyrket areal skal bli økologisk innen 2030. Det er mulig. Sverige har nådd et slikt mål allerede. Danmark er godt på vei. Norge bør følge etter. I mellomtiden: Ikke hør på FpU: Velg norsk og økologisk så ofte du kan, så kan du spise mer frukt og grønt i hverdagen samtidig som du får i deg mindre skadelige miljøgifter!

Flere uavhengige studier tyder på at grensene kan være satt så mye som hundre ganger for høyt for flere sprøytemidler. Og summen av disse av alle disse giftstoffene over tid sier grenseverdiene altså ingenting om.

Les også Spiser du økologisk? Du blir lurt og betaler dyrt for føleri