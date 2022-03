Arrangørene bak Sesilåmi må finne ut hvilket renn de vil ha

DEBATT: Beslutningen om å avlyse Sesilåmi var etter min mening feil. Med en så feilslått risikovurdering har ikke et høyfjellsrenn som Sesilåmi livets rett.

Jeg ønsker at Sesilåmi tar et oppgjør med fadesen i 2022 og kommer tilbake i 2023 med en tydelig profil på hva rennet er, og for hvem.

Johan Fredrik Dahle Stavanger

Årets Sesilåmi ble avlyst 10 minutter før starten gikk for hovedfeltet kl. 0900 lørdag morgen. Ifølge juryen var vinden på fjellet for sterk. Jeg var en av 630 deltakere som sto klar på startstreken. «Dra hjem» sa speakeren over høyttaleren. Beslutningen om å avlyse rennet kom for sent, og var feil etter mitt syn.

Ingen penger tilbake

Sterk vind over fjellet til Sirdal var godt varslet på yr.no og pent.no dagene i forveien, og postering av matstasjoner og førstehjelpstelt over til Sirdal må ha blitt rigget opp under omtrent samme vindforhold. Påmeldte var også klar over problemstillingen og fulgte med på Sesilåmi sine hjemmesider for å få varsel om eventuell avlysning. Varselet kom, taktisk i forhold til rennets betalingsbetingelser – ingen refusjon ved avlysning renndagen.

Mitt hovedanliggende er at risikovurderingen som lå til grunn var feil, og rennet burde vært avviklet. Jeg har kunnskap og erfaring fra fjellet, og værbildet lørdag var på ingen måte avskrekkende. Jeg trosset også speakerens oppfordring om å dra hjem og gikk den oppsatte turrenntraseen til Sirdal. Det ble en helt normal tur i norske vinterfjell. Det blåste stikker og strå underveis. Men farlig – ikke tale om. Rennet hadde matstasjoner og førstehjelpstelt langs hele traseen, og jeg møtte et tjuetalls scootere pluss en tråkkemaskin i retur på vei tilbake mot Brokke.

Hva skal Sesilåmi være?

Midtveis på fjellet ligger også Øyuvsbu, en stor selvbetjent DNT hytte med 34 sengeplasser. Vindretningen var også ideell – i år hadde deltakerne medvind.

Utfordringen slik jeg leser det er velmenende, men feilslått risikovurdering. Jeg anbefaler at Sesilåmi som organisasjon bør vurdere om de som besluttet å avlyse hadde erfaringen og kunnskapen som skal til for å vurdere faremomentet. Å gå 5,3 mil over høyfjellet i Norge er ikke for alle. Det gjør Sesilåmi til noe helt spesielt. Om meningen er at Sesilåmi skal være for alle, må rennet for fremtiden gjenoppstå som noe annet. Da kan mellomeuropeiske renn som Marcialonga være inspirasjon, med turrenn nede i dalen.

Jeg ønsker at Sesilåmi tar et oppgjør med fadesen i 2022 og kommer tilbake i 2023 med en tydelig profil på hva rennet er, og for hvem. Løypen fra Brokke til Sirdal er en opplevelse, men man må være forberedt på at det kan bli kaldt på fingrene, og at det kan være en utfordrende og utmattende tur over fjellet. Hjelpen står likevel parat omtrent hver femte kilometer. Oppstår problemer kommer man seg hjem, det bør både deltakere og arrangøren føle seg trygge på.

