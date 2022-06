Renberg, du tar helt feil om økologisk mat!

DEBATT: Kan det være Mathias Renbergs unge alder som gjør at han i overmot harselerer med alle som dyrker og spiser økologisk mat?

Mathias Renberg bør bruke litt tid på å lese seg opp på økologisk mat og økologisk landbruk, så vil han forstå at han tar feil.

Jeanette Jacobsen Stavanger

For andre gang på kort tid har Aftenbladet sluppet til Mathias Renberg og latt ham kritisere alle som mener at det er bedre for både folkehelsen og jordkloden som helhet at vi dyrker jorden uten å tilføre den enorme mengder giftstoffer, slik vanlig praksis dessverre er i dag.

Det kan muligens skyldes ungdommelig overmot, Renberg er 21 år gammel, når han kategorisk avfeier alle vitenskapelige artikler som finnes, fordi han ikke har klart å finne fram til dem. For oppklaringens skyld legger jeg her ved en lenke til en artikkel fra Økologisk Norge sine sider. Artikkelen henviser, med lenker, til en rekke vitenskapelige artikler fra både inn- og utland som underbygger påstanden om at det er bedre for alle å drive et jordbruk basert på naturens egne prinsipper, heller enn å slåss mot naturen med nebb og klør.

For øvrig viser et kjapt internett-søk meg at Renberg jobber hos Felleskjøpet Rogaland Agder. Det er altså rimelig å anta at han ikke er objektiv i sin framstilling av saken. Felleskjøpet Rogaland Agder produserer fôr basert på råvarer fra blant annet avskogede regnskogområder i Brasil. De er også markedsledende i salg av «plantevernmidler» som gift heter på fagspråket, samt kunstgjødsel som for øvrig er en begrenset ressurs. Fosfor, som er en viktig bestanddel i kunstgjødsel, er både i ferd med å bli uttømt, samtidig som avrenning av fosfor til vassdragene utgjør en miljøtrussel.

For alle som ønsker et innblikk i en families kamp for å omdanne et utarmet gårdsbruk til en fruktbar oase, kan jeg anbefale dokumentaren «Det store vesle livet på garden» som ligger lett tilgjengelig i NRKs nettleser. Til slutt vil jeg henvise Renberg til et nettsted som effektivt tilbakeviser hans påstand « ... økologisk dyrking av mat bruker mer matjord enn konvensjonell dyrking, at matvarene vokser saktere og er mindre i størrelse». Men for å lære mer om hvorfor Renberg tar feil i sine antakelser, må han bruke litt tid på å lese seg opp om emnet. Hvis han virkelig mener at han er åpen for å endre standpunkt, så kan jeg varmt anbefale å tilbringe noen timer med folkene fra Singing Frogs Farm.