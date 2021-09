Blir valgdagen en blåmandag for oss oljefolk?

VALG: Mange i oljenæringen frykter hva mandag 13. september vil bringe. Hvordan vil valget slå ut for oss som jobber i oljenæringen?

Idar Martin Herland (bildet) mener Erna Solbergs regjeringer har hatt dårlig styring på oljeindustrien.

Idar Martin Herland Medlem av Oljeindustriens Arbeidersamfunn og listekandidat for Hordaland Arbeiderparti Men først og fremst Stolt Oljearbeider

Det er ingen grunn til panikk, statskassen trenger inntektene, og uansett hvem som blir utnevnt til finansminister, vil vedkommende heie på oss. Derimot kan det være nyttig å se hva åtte år med borgerlig regjering har betydd for oss som arbeider i næringen. Det kan oppsummeres slik:

Mange har mistet jobben

•De siste åtte årene har vi mistet 105 000 kollegaer. I 2013 sysselsatte næringen vår 330 000 mennesker ifølge IRIS- rapporten fra 2015. Ifølge Norsk Olje- og Gass sysselsettes i dag ca. 225 000.

•Myndighetenes kontroll med sikkerheten vår er svekket. Riksrevisjonen er kritisk til Petroleumstilsynet oppfølging av sikkerheten i næringen. Stortingets kontroll og konstitusjonskomite stiller seg bak denne kritikken.

•Flere alvorlige hendelser. Brann på både Hammerfest LNG og Tjeldbergodden som kanskje de mest dramatiske. I tillegg store miljøutslipp på Mongstad, og mange mindre hendelser offshore.

•Store overskridelser i utlandet. Statens eget oljeselskap tapte over 200 milliarder på investeringer i USA.

•Store overskridelser på prosjektene på norsk sokkel. Det virker fremdeles ikke som om selskapene klarer å beregne pris, og myndighetene er fremdeles passive.

•Statens eget oljeselskap får pålegg om for lav driftsbemanning og det er mangelfull arbeidstakermedvirkning i statens eget oljeselskap

•Sosial dumping og dårligere arbeidsforhold. Næringen var inntil nylig preget av ordnede forhold for arbeiderne. I dag er stadig flere midlertidige ansatte, og lovbrudd er ikke uvanlig.

Ellers har det vært bygget mange nye plattformer i de siste årene. Goliat, Valemon, Gina Krogh, Aasta Hansteen, Edvard Grieg, Ivar Aasen, Martin Linge og Johan Sverdrup har alle kommet i drift de siste åtte årene. I tillegg er Johan Castberg under bygging, Njord og Jotun som er under ombygging og «nye» Yme som i disse dager får nytt liv. I tillegg kommer alle nye felt som er knyttet til eksisterende plattformer.

Går på sikkerheten løs

På tross av alle disse prosjektene, har altså antallet sysselsatte i næringen blitt redusert. De som fortsatt har jobb i næringen, må løpe fortere, men klarer allikevel ikke å ta unna det nødvendige vedlikeholdet. Det truer sikkerheten, samtidig som det går utover arbeidsmiljøet og helsen til folkene våre.

Det kan virke som om oljeselskapene og «markedet» har hatt «hjemme alene fest» de siste åtte årene. Derfor tror vi at det er på tide med en ny kurs. Sterkere myndighetskontroll er helt nødvendig. For det store paradokset er at dagens praksis er i direkte strid med norsk lov.

Loven om Petroleumsvirksomheten krever at oljeselskapene skal sørge for næringsutvikling og sysselsetting i Norge. Det bryr de seg ikke om, og regjeringen lar det passere. Godt valg kjære oljearbeider. Stem med hodet i år. Vi trenger å rydde opp i næringen vår.

