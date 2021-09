Hva Støre må gjøre for å lykkes med rett­ferdig omstilling

Ap-leder og påtrappende statsminister Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik feiret valgseieren med kake på sentralstyremøtet dagen etter valgseieren.

KRONIKK: Pandemien minnet oss om hvor mye vi trenger hverandre. Jeg håper at energipolitikken til Støre-regjeringen vil vise at han husker det.

Siddharth Sareen Førsteamanuensis i energi og miljø, Institutt for medie- og samfunnsvitenskap, UiS

Jonas Gahr Støre og venstresiden gikk til valg på å få ned utslippene og samtidig ta et oppgjør med Forskjells-Norge. Nå har han sjansen til å gjøre ord til handling. Her kommer råd fra en som forsker på politikk og styringssystemer av energisektoren.

To viktige elementer

Suksessen til den nye regjeringen Støre nå skal lede vil bli målt ut fra to ting:

For det første må Norge lykkes med overgangen fra fossilt brensel til grønn energi innen få år.

For det andre må Norge gjøre dette på en rettferdig måte, uten å skape store økonomiske forskjeller mellom folk.

Debatten om energiomstilling og olje- og gassektorens rolle har blitt farlig splittet i Norge, – enten er man for, eller så er man imot. Som statsminister har Støre nå oppgaven med å få folk til å sette seg ned ved samme bord for å bygge en ny, grønn energipolitikk for de neste tiårene – en politikk som forener oss, og som ikke gjør gapet mellom fattig og rik større.

For som vi vet – og som vitenskapen understreker med blant annet FNs klimapanels (IPCC) sjette delrapport og IEAs 2050 rapport – verden må bevege seg raskt bort fra fossilt brensel. Globalt økes antallet fornybare energikilder, inkludert vind- og solenergi, også her i Norden. Energilagring og grønt hydrogen har endelig kommet. Norges gode økonomiske posisjon gir oss en stor fordel i å ta ansvar og lede an i denne omstillingen, men da må vi handle resolutt og raskt, – og mye klokere enn på 2010-tallet.

Den nye regjeringen må for fullt gå inn for å skape og investere i fornybare energi- og energilagringsjobbene vi trenger for å lykkes med omstillingen.

Mannen i gata

Men dette er bare halve utfordringen. Den andre halvdelen er å sørge for at energi- og industriomstillingen har en rettferdig påvirkning på samfunnet.

Det skjer ikke av seg selv.

Energisektoren domineres av store aktører og store investeringer, og de tar sikte på å maksimere fortjenesten for selskapene. De selger oss glamorøse fremtidsvisjoner: Om alle som kjører elbil, bor i hus med smart energi, flyr i elektriske fly. Men hvem er disse folkene? Absolutt ikke den vanlige mannen i gata.

Hver femte i Norge leier fremfor å eie bolig. Mange av disse bygningene har lave energivurderinger, og utleierne mangler incitament til å forbedre dem, mens leietakere betaler høye regninger. Den nye regjeringen må prioritere energieffektive bygninger gjennom støtteordninger.

Videre ser vi at økte strømpriser belaster de mest sårbare husholdningene. Vi trenger tiltak og markedsmodeller som gjør at alle kan bidra til og dra nytte av den grønne skiftet. Forskningen viser et hav av muligheter, f.eks. gjennom digitalisering av transportsektoren i byene våre, men det krever et bevisst søkelys på rettferdighet og inkludering. De rød-grønne må forhindre at Norge blir et dobbeltsporet samfunn der vi subsidierer de rike på bekostning av de fattige.

Politikken bør oppmuntre alle til å installere solcellepaneler og dra nytte av å bidra til mer grønn og lokal energi. Her er det et stort uutnyttet potensial som må håndteres systematisk.

Glem elbil-satsingen, sats kollektivt

For å få til en rettferdig omstilling må Støre gjøre det enda billigere og mer attraktivt å ta buss og tog. Da er det viktig at politikerne ikke legger til rette for at vi kan spre oss bredt utenfor byene i hver vår private festning.

For å gjøre offentlig transport til et meningsfylt alternativ, og for å kurere vår avhengighet av biler, må byene våre bli mer kompakte. Riktig planlagt fortetting kan være en fantastisk ting, noe som gir opphav til flere kulturtilbud, lokale butikker og kafeer, og et samfunn der kunstnere og uavhengige virksomheter kan trives.

Det opplever jeg daglig i Vindmøllebakken bofellesskapet, hvor jeg bor. Her er 40 små og store leiligheter organisert som en liten landsby som deler på rundt 500 kvadratmeter og fellesarealer. Her bor vi tettere og deler mer enn andre. Dette er miljøvennlig og økonomisk.

Vi er en liten befolkning i en stor verden i endring. Vi har en sjanse til å bygge en fremtid i byene der det er plass til oss alle.

Bygg et samfunn med gode, sosiale liv!

Å investere i et slikt samfunn lønner seg. Min oppfordring er å bygge et Norge der debattene våre skjer på offentlige kafeer og biblioteker, hvor folk går, sykler og busser rundt i byen. Et land hvor vi forholder oss til hverandre, ikke gjennom telefonene våre, men personlig, fordi vi trenger det og har lyst. Sats på en energipolitikk som muliggjør en hyggelig måte å leve på, uten hyperforbruk.

Pandemien minnet oss om hvor mye vi trenger hverandre. Jeg håper at energipolitikken til Støres regjering vil vise at han husker dette. Gratulerer med valget, og lykke til med den store utfordringen! Vårt håp om en rettferdig omstilling i et land og en verden i krise er avhengig av energipolitiske valg fra i dag og månedene og årene framover!

Siddharth Sareen er førsteamanuensis i energi og miljø ved Institutt for medie- og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hans forskningsområde er politikk og styringssystemer i energisektoren.