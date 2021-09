No-reply Norge – ikke for de eldre...

DEBATT: Norge er nå også blitt et no-reply land.

«All kommunikasjon fra SAS er no-reply med mindre det dreier seg om nye tilbud», skriver Per Einar Rettedal.

Per Einar Rettedal Pensjonist

Jeg har i lang tid slitt med å få kontakt med selskap og institusjoner som sender meg henvendelser/e-mail. Det virker som om de ikke ønsker kontakt den andre veien og det oppgis verken e-mail eller telefonnummer.

Jeg har også i lang tid slitt med SAS hva angår endringer, avlyste flyvninger og krav om refusjon. All kommunikasjon fra SAS er no-reply med mindre det dreier seg om nye tilbud. De har i realiteten ingen e-mailadresse, og på telefonen (hvis du er heldig og finner et nr.), må du være forberedt på å vente i flere timer for å slippe igjennom. Alt dette er vel i håp om at klageren gir opp, og at SAS kan slippe unna refusjon.

Offentlige institusjoner

Det nye er at jeg nå opplever det samme med offentlige institusjoner som for eksempel Skatteetaten inkl. Folkeregisteret og Altinn.

Jeg skulle klage på Skatteoppgjøret der det var flere uforståelige forhold. Men det oppgis ingen e-mailadresse og heller ingen postadresse.

Men det oppgis et telefonnummer som jeg har prøvd i andre sammenhenger. Svaret der var at det er mye kø, ring en annen gang. Det er vel ikke så rart at det blir kø. Det er jo mulig å holde åpent lenger enn til kl. 15.00? – og kanskje flere folk. Eneste mulighet var da å gå inn via skattetaten.no og som også var anvist i utskriften.

For sikkerhets skyld vil jeg levere en kopi på nærmeste Skattekontor; hvis slike fortsatt eksisterer ...

Tiden var ute

Jeg fant det skjemaet som skulle brukes og gikk fortrøstningsfullt i gang med å beskrive saken vedr. klage på skatteoppgjøret. Men etter ganske kort tid fikk jeg beskjed om at tiden nå var ute. Trykker du da ok, så forsvinner det du har skrevet og gjør du ingenting, så forsvinner også det du har skrevet. Det kan godt være mulig at det var ting jeg overså. Men poenget er at jeg og mange med meg, ikke hører til Facebook-generasjonen, vi er ikke oppvokst med et tastatur mellom hendene, vi har ikke hatt IT/dataundervisning gjennom skole og studier, og vi har ikke hatt kurs i maskinskriving. Men vi er ikke så verst i korrekt norsk. Men dette er jo også en ulempe når man skal bli fort ferdig med et slikt skjema.

Eneste mulige løsning var da å skrive dette som brev og sende med posten. Jeg fant en adresse på Skattemeldingen i motsetning til Skatteoppgjøret og brukte denne. Men er jeg sikker på at dette kommer fram og blir behandlet? Jeg har jo ingen dokumentasjon på hva jeg har gjort. For sikkerhets skyld vil jeg levere en kopi på nærmeste Skattekontor; hvis slike fortsatt eksisterer ...

Bekymringsfullt

I en større sammenheng ser jeg dette som en utvikling som er i disfavør av oss eldre. Og det er særdeles bekymringsfullt å høre at kun seks representanter på det nye Stortinget er over 65 år, dvs. mindre enn 4 prosent. Det må jo bety at de politiske partier har neglisjert å få til en representative fordeling av befolkningen inn som folkevalgte.