Nå er det nok!

Prisforskjellene på strøm er urettferdige, mener innsenderen.

Debattinnlegg

Sven Olav Yndestad Stavanger

Denne uken betalte vi over fire kroner, pluss avgifter og påslag, per kWh. Så vidt jeg vet er produksjonsprisen cirka 15 øre. Markedet, visualisert ved Nord Pool, har altså funnet ut at det kan trekkes ut enda større gevinst fra husholdninger og næringsliv i vår sone. Analytikere og eksperter ser for seg at det kan hentes enda mer gjennom høst og vinter.

Kraftprodusenter, statskasse, eiere i investeringsfond og bransjens mange direktører ser nok lyst på livet for tiden. Med slike priser er til og med vindmøllebaronene på plussiden.

Og festen stopper ikke der. Drivstoffprisene er høyt oppe på 20-tallet. Equinor, Vår Energi og andre leverer resultater i ultraklasse. Bonusordningene strekker nesten ikke til for å belønne innsatsen.

Matvarebaronene har sin egen måte å håndtere situasjonen på. Folk må ha mat, det nytter ikke å klage på økte priser. Dessuten kan vi jo nå skylde på bøndene og jordbruksoppgjøret selv om det ikke er der du finner de feite bankkontoene.

Denne voldsomme ekstrabeskatningen var vel aldri en del av Hurdalsplattformen? Nå har også LO bidratt på sin måte med å godta et oppgjør som var oppspist før kvartalet var over.

Hva så med regjering og storting oppe i dette? Mange ventet nok at valget skulle medføre tiltak basert på utsagnet om at «det er vanlige folk sin tur». Skuffelsen er jo tilsvarende stor. Markedsliberalismen og ærefrykten for alt som kommer fra EU later til å være så grunnleggende innarbeidet at egne tiltak for å håndtere situasjonen ansees som umulig.

Jeg har alltid tenkt at stortingspolitikerne fortjener god lønn. Det har noe med ansvar og mot til å kjempe for folk sine interesser å gjøre. Nå ser jeg at stortinget har gjennomført sitt eget lønnsoppgjør og passert en million i årslønn. Dessuten har en så vidt jeg forstår funnet det riktig å bevilge doble feriepenger til seg selv. Da har en jo litt å gå på selv om utgiftene øker.

Det er bare det at «vanlige folk» ikke har millioninntekt og at veldig mange sliter med å betale regningene sine. Samtidig ser alle at klasseforskjellene bare øker og øker. Jeg føler at folkevalgte har en plikt til å ta utviklingen på alvor og leve opptil de gode slagordene fra valget.

I motsatt fall tror jeg den siste rest av respekt for våre stortingspolitikere vil forvitre.