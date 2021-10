Manglende politisk engasjement for Storhaugs sjel

DEBATT: Det er nå fire måneder siden vi i et innlegg i Aftenbladet (18. juni) høylytt ga uttrykk for vår bekymring for bygging av et åtte etasjers bolig- og kontorbygg i Haugesundsgata.

Disse blokkene – planlagt der Rema 1000 nå ligger, like ved munningen av Storhaugtunnelen på østsiden av Storhaug i Stavanger – vil ta utsikten fra beboere i Erfjordgata like ovenfor.

Innlegget er skrevet på vegne av berørte beboere i Erfjordgata 32 – 42b: Randi Holgersen, Ou Yang Xiong, Margareth S. Roba (på vegne av Martha Lea), Øystein Solberg, Janne Petra Telle, Gunn Lisbet Gaarden, Sissel Finnesand og Joachim Nakken.

Vi fortalte politikerne i Stavanger at det var viktig å ta vare på det historiske Storhaug. Vi ønsket kun at hensyn som ble tatt i Paradis på Storhaug vest, må tilsi samme hensyn i øst. Ble vi hørt? Nei!

Ingen e-post eller telefoner

Rødt og Venstre ga oss tilbakemeldinger, men ingenting kunne gjøres. Ellers var det veldig stille. Ingen e-post eller telefoner. Ingen befaringer. Ingen svar på vårt leserinnlegg. De fleste folkevalgte valgte å tie. Vi er oppriktig skuffet.

Bygget blir oppført som en enorm vegg mellom det gamle fabrikkområdet og arbeiderboligbebyggelsen.

Vi skjønner at å endre en reguleringsplan er komplisert. Men hvorfor skal det være en umulighet, når premissene for å bygge i åtte etasjers høyde blir radikalt endret? Da de fleste av oss kjøpte boliger i Erfjordgata, var det aktuelle området regulert med bebyggelse på inntil seks etasjer. I 2015 vedtok bystyret åtte etasjer.

Begrunnelsen var enkel; når kommunen hadde gitt lov til åtte etasjer på andre siden av gaten (dagens skoletomt), måtte utbyggerne på andre siden av gaten også få lov. Men skoletomten er nå regulert med betydelig lavere høyder. Det er nå et stort misforhold med lav bebyggelse på skoletomta og hele 38 meters høyde mot Erfjordgaten. Hvorfor våger ingen politikere å ta opp kampen? Skal virkelig alt være på utbyggernes premisser i denne byen?

Vi ser nå at noe av det samme skjer i planen for Dokkasmuet, hvor arbeiderboliger skal rives for å gi plass til nybygg. Vi registrerer at byantikvaren roper varsku. Det blir stadig færre trehus i de tradisjonelle trehusområdene som omkranser sentrum.

Ingen god utvikling

Vi reagerer på denne utviklingen som resulterer i færre trehus og trehusområder som bygges inne av rekker med høyhus. Det er ingen god utvikling. Har stavangerpolitikerne sovnet?

Vi sendte nabovarsel da byggesaken begynte å rulle. Vi protesterte. Vi mente at det å gi dispensasjoner på ytterligere byggehøyder var uhørt og uakseptabelt. Dispensasjonene som ble søkt om kan synes ubetydelige, men noen steder blir det nå eventuelt enda høyere.

Vi var forberedt på seks etasjer, det ble åtte i reguleringsplanen i 2015, og nå i byggesøknaden søkes det om gå ut over reguleringsplanens høydebestemmelser. Administrasjonen skriver: « ... at dispensasjonene ikke vil ha vesentlige konsekvenser for naboene.» Vårt hovedpoeng var ikke kun hensynet til oss naboer, men hva gigantbygget får å si for hensynet til det historiske Storhaug. Vi kan visstnok fortsatt klage. Men med politikernes manglende engasjement og administrasjonens holdning finner vi det fullstendig formålsløst.

Enorm vegg

Bygget blir oppført som en enorm vegg mellom det gamle fabrikkområdet og arbeiderboligbebyggelsen. Vi hadde håpet at den nye moderne bebyggelsen kunne tilpasses det tradisjonelle Storhaug-området. Vi konstaterer at slik ville ikke politikerne det på Storhaug Øst.