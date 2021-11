Viktig miljø­medborgskap og folke­forskning

KRONIKK: Norske folkeforskere – vanlige folk – gjør en stor innsats for internasjonal forskning om fugler. Som de har gjort i over 150 år.

Medlemmer av daværende Norsk Ornitologisk Forening på fugletur på Orrestranden i september i år. I oktober endret foreningen navn til BirdLife Norge.

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo Førsteamanuensis, Institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS

Hva gjør miljøbevisste samfunnsborgere på individnivå? Ved UiS jobber noen miljøhistorikere med denne problem­stillingen. Professor Finn Arne Jørgensen koordinerer prosjektet Enviro Citizen (miljømedborgerer), som er finansiert av EU. Sammen med forskere i seks andre land – Sverige, Estland, Kypros, Romania, Spania og Nederland – lurer vi blant annet på hva som motiverer folk til å bli ubetalte folkeforskere. Vi ser på fugle-entusiaster, blant annet fordi de har lange tradisjoner for folkeforskning. I over hundre år har de vært med på å telle, registrere og merke fugler for å følge med på befolkningsbestanden av eksempelvis ørner og viper.

Tusener av frivillige samarbeider med profesjonelle forskere for å lære mer om og utvikle vitenskapelig kunnskap om naturen.

Lang tradisjon

Vi undersøker både det lokale og det regionale. Her i Rogaland begynte adjunkten Henrik Eiler Støren Bahr (1821–1901) ved Katedralskolen å motivere sine elever fra midt på 1850-tallet. De dro til «Jæderen», og elevene ble oppfordret til å skrive ned sine fugleobservasjoner. På den tida var det skuddpremie på rovfugler og ugler, og Bahr var oppriktig bekymret for at blant annet ørna skulle forsvinne helt.

Omslaget til «Stav­anger Omegns Fugle» fra 1866 – et tidlig resultat av folkeforskning.

Bahr skrev også teksten «Stav­anger Omegns Fugle» (1866). Og han var en av grunn­leggerne av Stavanger muse­um (1877), som snart fikk en egen natur­historisk avdeling. Der stilte de ut blant annet ut­stop­pede fugler fra området for at be­folk­ningen skulle lære mer om dem.

Heldig­vis, samler ikke dagens orni­tologer på skinn og døde fugler slik det foregikk den gangen. Men Stavanger museum (i dag en del av Museum Stavanger, MUST) har alltid hatt tradisjon for forskning på og utstillinger om fugler. Revtangen Ornitologiske Stasjon ved Orrestranden er en av Nordens eldste. Alle fugleentusiaster i hele Norge vet at på Jæren finnes det enormt med fugl året rundt. Det er ikke tilfeldig at den nasjonale Ringmerkingssentralen organiseres av MUST.

Dagens ornitologer og hobbyornitologer – som har imponerende spesial­kompetanse på fugl – finner mening i den nære naturen. Fugleentusiastene jeg har snakket med gjenkjenner på få sekunder fuglene som flyr lynkjapt over hodene på oss basert på lyd, størrelse og hvordan de flyr.

De observerer og registrerer ofte det de ser i databasen Artsobservasjoner, som drives av Artsdatabanken. Her samarbeider allmennheten, frivillige og profesjonelle for å lære mer om å få bedre kunnskap om naturen rundt oss. Der samler folkeforskere elektroniske data om sopp, planter og dyr.

Måltrost merket av Truls W. Andersen på Utsira,7. oktober 2021

Livslangt ønske om å forstå mer

For tiden intervjuer jeg ornitologer om deres forhold til natur og miljø. Svarene deres er oppsiktsvekkende stabile, i et samfunn der flere forholder seg mer til digitale plattformer enn til naturen. Samtidig meldte rekordmange seg inn i Norsk Ornitologisk Forening under pandemien – både lokalt og nasjonalt. Det handlet kanskje om å glede seg over det nære?

Ornitologene forteller om en ofte livslang dedikasjon og et inderlig ønske om å forstå naturens sammenhenger, et ønske om å beskytte våtmarksområder og kvitte seg med fiender (som rotter eller mink). Noen rydder holmer og småøyer for at hettemåkene skal få hekket.

Mange er medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening, som akkurat har skiftet navn til BirdLife Norge. En del er også medlemmer av Naturvernforbundet. De bruker ofte mye tid på fuglekikking både i hverdagen, helger og ferier.

De forteller meg at hobbyen, som ikke krever mer enn en kikkert, gir mye mening og forståelse av sammenhenger. Den gir ro og tilhørighet. Mange er voksne menn, som nok ønsker at flere ungdommer og kvinner blir med. For det er alltid plass til flere i naturen.

Naturen finnes der vi er, og vi trenger naturen, – men trenger naturen oss? Ved å lære mer om fugler kan vi la oss begeistre over kompleksiteten. Vi kan fundere på hvorfor kråkene flyr milevis for å sove sammen rundt Mosvatnet i Stavanger, eller hvorfor måkene raner hvetebollen din. Fuglene trenger mat og et trygt sted å bo, akkurat som oss. Og antageligvis finner måkene ikke lenger den småfisken de pleide å spise i havet.

To gransangere, merket av Truls W. Andersen. Den ene er en Sibirgransanger.

Bli en folkeforsker!

Hvis du har lyst til å gjøre noe konkret, kan du henge ut fuglemat. Eller henge opp en fuglekasse med tanke på hekking til våren. Eller kanskje du vil plukke plast «på tur med mening»?

Grønnfinker på fuglebrettet i hagen.

Hagefugltellingen engasjerer tusenvis hvert år. Men forskjellene mellom land er store. Mens 1,1 million briter (1,6 prosent av befolkningen) og 198.000 i Nederland (1,1 prosent) deltar, er bare 13.000 (0,2 prosent) i Norge med. Hvis du vil, kan du google «fugler ved fôringsplassen», med bilder og navn på de vanligste fuglene. Så kan du registrere fugler den siste helgen i januar. Det krever verken mye tid eller utstyr. Om du gjør det, er du en folkeforsker.

En folkeforsker hjelper fugleforskere med data. Slik får vi vite mer om hvordan det går med fuglene i nærområdet og i hele landet. Det er alltid rom for flere bidrag. Prøv det – men på eget ansvar, – for du risikerer å bli hekta!

Samtidig er dette et konkret forslag til hva miljømedborgerskap kan være.