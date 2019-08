Flere knagger i dusjområdet er på vei, og et par steder blir skiltingen bedre. Ellers er både svømmehallen og andre nye anlegg universelt utformet. Det er også bedre kapasitet til de som trenger å sitte i garderobene enn tidligere, og svømmehallen har egne avlukker for de som måtte trenger litt mer avskjerming og plass.

Det er egne garderober for personer med funksjonshemning, som også kan brukes av andre. Det kan for eksempel være familier eller personer som på grunn av religiøse årsaker ikke ønsker å bruke hovedgarderoben.

Ulike grupper må dele hallen

Stavanger svømmehall er hele kommunens våte storstue. Vi kommer ikke bort fra at flere ulike grupper må dele på hallen, som tidligere. Fra både skolenes svømmeopplæring, klubber som trener, og fra mosjonister meldes det om behov for mer tid enn kommunen kan oppfylle.

Både Larsen og Aftenbladet, i lederen dagen etter, løfter fram den viktige svømmeopplæringen, som må få det meste av timene i skoletiden. Klubbene får mye på tidlig ettermiddag og kveld, og mosjonister morgen og kveld og i helgene.

Til noen tider må bassenget deles mellom mosjonister og de som trener. Derfor er det litt trangt om plassen i svømmehallen noen ganger. Svømmehallene i Kvernevik, på Hundvåg, på Tasta og Hetlandshallen på Mariero byr på bedre kapasitet i banene og andre åpningstider. De aller fleste skal kunne finne tider som passer.

Larsen nevner behovet for revmatikere, og vi minner om tilbudet for innbyggere som har behov for trening i varmtvann, det skjer på Madlamark skole på tirsdag og torsdag 17.00 – 20.00 og søndag 12.00 -16.00.

Strekker seg langt

Men, til lags åt alle kan som kjent ingen gjera. Vårt løfte er å gjøre så godt vi kan for de ulike brukerne av svømmehallen og innenfor budsjettrammene. Og vi er ellers helt enige med Larsen om at Stavanger svømmehall – og svømmehallene ellers i Stavanger – har en trivelig og hyggelig betjening. Vi vet at de strekker seg langt for å imøtekomme behovene til dere som besøker hallene, innenfor rimelighetens og ressursenes grenser.