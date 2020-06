Rødt, gult eller grønt lys? Vi skal være klar!

DEBATT: Denne vinteren og våren har vært den mest utfordrende i min tid som lærer og skoleleder.

«Vi har ansvar for å finne de gode løsningene som sikrer best mulig faglig og sosial læring», skriver Elisabeth Aksnes. Her kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) som hilser på elever i Lørenskog som hadde uteskole under koronautbruddet. Foto: Vidar Ruud

Elisabeth Aksnes Rektor, Sørbø skole, Sandnes

Det har kommet med stadig nye regler vi har måttet forholde oss til. Reglene og føringene har kommet i hurtig tempo. Vi har vært lojale og hatt tiltro til reglene.

Med hjemmeskole måtte lærere, elever og foreldre i svært hyppig tempo lære seg nye digitale løsninger for å sikre elevene best mulig læring. Hjemmeskole førte til en ny arbeidsdag som besto av telefoner hjem til foreldre for å hjelpe med pålogging, for å lære elever og foreldre nye digitale program, digitale møter med kollegaer, elever og foreldre. Telefoner hjem til elever som helst bare ville sove hele dagen, som møtte til møter i senga, under dyna, oppfølging av elever og elevers arbeid store deler av dagen, hjelp til foreldre som skulle bidra på hjemmeskolen. Hjelp til elever som følte seg ensomme og isolerte. Alt ble opplevd som meningsfullt, fordi vi er opptatt av elevene våre.

Nye arbeidsoppgaver

Plutselig skulle 1. – 4. klasse tilbake på skolen, men i egne kohorter. Klassene måtte reorganiseres, lærere og ansatte fikk nye arbeidsoppgaver. Vi lagde nye timeplaner. Vi burde være mye ute, og det ble samtidig forventet mye faglig læring. Klasserommene til mellomtrinnet ble brukt til småskoletrinnet. Det ble kjøpt inn antibac (som plutselig hadde steget mange 100 prosent i pris), håndkrem og merketeip. Smittevernregler ble pugget. Uteområdene måtte fordeles mellom kohortene og merkes. Alt utstyret som skulle brukes, måtte vaskes. Og vi fikk det til å fungere.

Etter kort tid skulle mellomtrinnet òg tilbake. Det førte til ny organisering. Mellomtrinnet måtte nå få tilbake sine klasserom. Da var det spesialrom som måtte rigges til klasserom. Sløydbenker ble fjernet fra sløyden, symaskiner måtte stues bort fra kunst og håndverksrommet, pulter måtte finnes fram, ny merking av gulv og pulter.

Brettet opp ermene

Vi har båret, flyttet og merket. Vi har laget nye timeplaner, nye tider for friminutt. Vi skal ikke ha mange elever ute samtidig, så vi har reorganisert skoledagen slik at vi har friminutt til ulike tider. De ansatte har brettet opp ermene gang etter gang, for vi vil òg ta del i dugnaden. Og det er på skolen vi vil elevene skal være. Og heldigvis er de tilbake.

Og heldigvis har vi foreldre som heier på oss, som tar del i dugnaden.

I dag kl. 14, fredag før pinse, kom enda en ny smitteveileder. Det er pinse og fri på mandag. Det er 14 skoledager igjen av skoleåret! Det er forventning om nok en gang å reorganisere, og vi reorganiserer selvsagt, flytter på utstyr og pulter.

Vi er på vei

Høsten 2020 skal fagfornyelsen tas i bruk i norske skoler. Våren som vi skulle blitt brukt til å gjøre oss helt klar til dette, har blitt brukt til organisering og reorganisering, til å finne kloke løsninger for elevene slik at de skal lære mest mulig enten hjemme eller på skolen. Men vi er på vei! Vi håper vi blir møtt med forståelse for at vi ikke har fått brukt tiden helt som vi hadde tenkt, at vi fremdeles trenger litt tid.

Vi vet fremdeles ikke om vi får starte med vanlig skole i august. Heldigvis er det ikke vi som skal ta stilling til hvilken farge lysene skal ha. Det skal rigges for grønt, gult og rødt lys.

Vi har ansvar for å finne de gode løsningene som sikrer best mulig faglig og sosial læring. Dette skal vi klare sammen med heiagjengen vår!

