Vask bilen med ren samvittighet til 17. mai

DEBATT: Kjøp av bilvask fra useriøse aktører går utover både arbeidslivet, miljøet og samfunnet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Som forbruker har du stor innflytelse. Ved å velge seriøse virksomheter på området for bilvask, tar du ansvar for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet», skriver Bjørn Mietinen, Dag-Einar Sivertsen, Iman Winkelman, Renate Klopp og Lars Hogne Kaldestad. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Debattinnlegg

Bjørn Mietinen Nestleder, Handel og Kontor i Norge

Dag-Einar Sivertsen Forbundssekretær, Fellesforbundet

Iman Winkelman Leder, Virke Servicehandel

Renate Klopp Fellestiltakene. LO-Virke

Lars Hogne Kaldestad Fellestiltakene, LO-Virke

Mange forbrukere velger å vaske bilen sin hos en bensinstasjon eller et profesjonelt bilpleiefirma som sørger for ordentlige og ryddige forhold for sine medarbeidere. Dessverre finnes det også enkelte som velger å vaske bilen sin hos useriøse aktører som neglisjerer de strenge kravene myndighetene har satt til bilvask.

Det er krevende å foreta en eksakt beregning av hvor stor del av markedet for bilvask som betjenes av useriøse aktører. Virke har imidlertid utarbeidet et estimat som tilsier at mellom 114 og 266 millioner kroner unndras fra beskatning hvert år som følge av svarte bilvasktilbydere i det norske markedet. Sannsynligvis er det faktiske beløpet høyere.

Grove brudd på arbeidsmiljøloven

Da NRK Brennpunkt for noen år siden rettet søkelyset mot den useriøse delen av bilvaskmarkedet, ble det dokumentert grove brudd på arbeidsmiljølovens grunnleggende bestemmelser. Vi er også kjent med at kontrolletatene gjennom sin tilsynsaktivitet det siste året har avdekket utnyttelse av utenlandske arbeidstakere, skatte- og avgiftssvindel og grov arbeidslivskriminalitet i relasjon til bilvaskvirksomhet.

Myndighetene har satt strenge krav til alle som tilbyr bilvask for å unngå at olje og andre miljøgifter havner på avveie. Kravene er kostnadskrevende å overholde, men bidrar samtidig til at naturen ikke tar skade av bilvask. De useriøse virksomhetene neglisjerer helt eller delvis kravene, og bidrar gjennom dette til høy lokal miljørisiko. I tillegg undergraves prinsippet om konkurranse på like vilkår i markedet når enkelte aktører opererer med kunstig lave priser i mangel på utgifter til korrekt håndtering av oljeholdig avløpsvann og farlig avfall.

Styr unna useriøse aktører

Vi befinner oss midt i høysesongen for bilvask, og om kort tid skal mange ha ren bil til 17. mai. Som forbruker har du stor innflytelse. Ved å velge seriøse virksomheter på området for bilvask, tar du ansvar for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet. Seriøse bilvaskvirksomheter sørger for å etterleve myndighetenes strenge krav til denne typen virksomhet. I tillegg sørger de for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for alle ansatte. Vår felles oppfordring er: Vask bil en med ren samvittighet – styr unna de useriøse aktørene.