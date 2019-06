Syriske søsken bør få vokse opp sammen

I Aftenposten denne uken peker spesialist i klinisk psykologi Magne Raundalen på en systemsvikt i norsk barnevern; søskenflokker i fosterhjem som ikke får vokse opp sammen. Søsken er barnas viktigste støtte når de er sammen, sier Raundalen.

Vi mener det grunnleggende prinsippet er at søsken hører sammen. Det er viktig å finne ut om noen i utvidet familie nå kan ta vare på dem, og bygge opp et godt støtteapparat rundt dem. Alt for mange barn skilles når de kommer i fosterhjem. Derfor jobber SOS-barnebyer nå med et prosjekt i samarbeid med flere kommuner der formålet er at flere søsken skal få vokse opp sammen i et godt fosterhjem.

Søskenprosjekt

En NOVA-rapport fra 2017 viser at det ikke finnes noen konkrete strategier for å rekruttere fosterhjem for søsken, at søskenplasseringene styres av hvilke fosterhjem som tilfeldigvis er tilgjengelige på plasseringstidspunktet, og at det i for stor grad er andre vurderinger enn hensynet til barnas beste som ligger til grunn for plasseringene. Det finnes heller ingen offentlig kartlegging av hvor mange søsken som lever adskilt fra hverandre i fosterhjem.

Det beste for barna er å voksne opp med søsknene sine.

Formålet med vårt søskenprosjekt er å utvikle en ny fosterhjemsmodell som vil være spesielt tilrettelagt for å ivareta søskengrupper. Når modellen er ferdig utviklet, vil den driftes under ordinære kommunale budsjetter, og kan spres fritt til alle kommuner i Norge. Til nå har vi fått med oss Drammen, Lillehammer og Ringerike. Vi tar sikte på at enda flere kommuner ønsker å samarbeide med oss om dette.

Vi har 70 års internasjonal erfaring med omsorg for barn. Med vår modell organiseres tiltakene rundt barnas behov. For at barn skal bli trygge, trenger de trygge omsorgspersoner i livet sitt. Det beste for barna er å voksne opp med søsknene sine. Samtidig trenger fosterforeldre mer støtte. Denne modellen sørger for begge deler.

Regjeringen må følge opp

Retningslinjene for alternativ omsorg for barn sier at søsken som allerede har en tilknytning til hverandre, bør i prinsippet ikke adskilles når de plasseres i alternativ omsorg, med mindre det finnes en åpenbar fare for misbruk eller andre grunner til at det er til det beste for barnet at søsknene skilles ad.

SOS-barnebyer driver søskentiltak i flere andre land i Europa, og vet at det finnes gode modeller for å sikre søskens rett til å vokse opp sammen også når de plasseres under barnevernets ansvar. Regjeringen har som mål i Granavolden-plattformen at søsken skal vokse opp sammen. Vi forventer at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og regjeringen følger opp dette for alle søsken som blir splittet når de kommer i fosterhjem.