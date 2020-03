Skole (nesten) uten elever

DEBATT: Da har vi lagt bak oss en nesten uvirkelig uke for mange av oss. Hverdagen har blitt snudd på hodet for oss alle. Som rektor på en forholdsvis stor skole, har jeg fått se hvor omstillingsdyktige og endringsvillige både foreldre, foresatte, ansatte og ikke minst elever har vært denne siste uka.

«Vi savner den daglige og nære kontakten med elevene», skriver rektor Elisabeth Aksnes. Foto: Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Elisabeth Aksnes Rektor, Sørbø skole, Sandnes

Fra å være en skole som pulserer av liv, der vi er opptatt av å gi 440 elever i fellesskap faglig og sosial læring, til å bli en skole der lærerne har hjemmekontor og etter beste evne prøver å gi elevene et læringsutbytte i tråd med deres evner og forutsetninger. Der foreldre virkelig får prøvd seg i rollen som lærere overfor egne barn, mens de i tillegg skal håndtere yngre (og eldre) søsken og eget hjemmekontor. Likevel melder foreldre tilbake om elever som med stolthet lar foreldre ta del i skolearbeidet på en annen måte enn før.

De aller fleste foreldre har gode forutsetninger for å følge opp egne barn. Jeg er bekymret for konsekvensene for de barna som alltid bør være på skolen hver dag, som ikke har foreldre som klarer å følge barna sine opp.

Heldige som har Chromebook

Vi er heldige som driver skole i en kommune (Sandnes) der politikere har sett verdien av at alle elevene skal ha digitale enheter (som i vår kommune er Chromebook), som gjør at vi nå klarer å nå elevene våre på helt andre måter enn om dette hadde skjedd for noen år siden. (Men så vet vi at dette dessverre ikke er tilfelle i alle deler av landet).

Lærerne melder tilbake om møter med elever i digitale klasserom, en har undervisning i digitale google klasserom, det tilbakemeldes på elevarbeid og det prøves ut digitale læringsverktøy. Læringskurven for både elever, lærere og foreldre har vært bratt. Dette er og del av den dugnaden vi nå alle tar del i.

Skolen tar sin del av dugnaden

Vi savner den daglige og nære kontakten med elevene. En av lærerne våre skrev følgende melding til sine elever/foresatte: «Minner om oppmøte hver dag kl. 8.30 og 13.30 (på google.meet). Dette er ikke bare for å gå de i sømmene hva de har gjort av skolearbeid, men fordi jeg ønsker å se om de har det bra, snakke litt med hver enkelt – rett og slett fordi jeg er veldig glad i disse trolla – og etter få dager, savner jeg dem allerede!»

Skolen tar sin del av dugnaden for å hindre spredning av korona, og så håper vi alle dugnaden ikke må vare for lenge!