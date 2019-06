FNBs Leif Høybakk skriver et lengre innlegg i Aftenbladet 18. juni hvor han forsøker å imøtegå min kronikk. Problemet er at han skyter på feil mål. De «angrepene» han svarer på, finnes ikke i min kronikk.

Når jeg skriver at «etter FNB kan det bli mørkt i norsk politikk», så har det ikke med FNB å gjøre. Jeg tror ikke det blir mørkt om FNB havner i posisjon, slik Høybakk later til å tro. Jeg tror det blir mørkt dersom FNB ikke greier å levere på det de lover. Mange av velgerne deres stemmer på dem i protest mot andre partier, min bekymring er hva som skjer når folk oppdager proteststemmen deres ikke endrer på all verden. Det er altså ikke et angrep på FNB, men en bekymring for hva som kommer etterpå dersom FNB ikke får gjennomslag for politikken sin.

Jeg anbefaler FNB å rulle opp gardinet, senke skuldrene og lese hva jeg faktisk skriver.

Nærmest en avskrift av Ap og SV

Høybakk nekter for at de er et ensaksparti siden de har et «helhetlig» program. Mitt poeng var at de andre sakene, utenom bompenger, nærmest er en ren avskrift av Ap og SV sine programmer. Hva han mener med at forskjellen på FNB og de andre partiene er at «Vi ønsker en sterkere sammenheng mellom det folk ønsker og vårt program», utdyper han ikke videre. Programmet til FNB, som jeg har lest i sin helhet, inneholder ingenting revolusjonerende nytt eller noe som skiller dem fra andre partier, spesielt partier på venstresiden.

Høybakk går ubevisst langt i å gi meg rett i hovedbudskapet mitt når han skriver: « (…) årsaken til at FNB ble etablert var at ingen leverte når det gjaldt å stoppe bompenger (…)» Mitt poeng i kronikken var nettopp det; hva skjer når et parti som er etablert kun for å stoppe bompenger heller ikke greier å stoppe bompengene?

Sannhet med modifikasjoner

Høybakk viser til at FNBs alternative budsjett er det budsjettet som låner minst penger for å gå i balanse. Det er en sannhet med modifikasjoner. Inndekningen til FNB med redusert sykefravær står ikke til troende, de har ingen forklaring bak tallene de har satt opp. At de har satt av penger til å utrede hvordan å få ned sykefraværet gjør ikke at de i neste omgang kan saldere med å spare titalls millioner kroner i redusert sykefravær. Det er ikke redelig budsjettering.

Høybakk later til å tro at jeg har skrevet at det ikke er vits i å stemme FNB til høsten. Det har jeg ikke sagt, men jeg har sagt at man ikke må tro man får lavere bompenger av det, fordi det bestemmes av Stortinget hvor FNB ikke er representert foreløpig.

Til slutt i innlegget sitt skriver Høybakk at jeg ikke har fått med meg at partiet har vedtekter. Det har jeg fått med meg, jeg skrev bare at de foreløpig ikke har vedtekter som åpner for eksklusjon fra partiet. Jeg skriver heller ikke at FNBs representanter ikke kan greie å ta avgjørelser om skoleplasseringer etc., slik Høybakk hevder. Jeg skrev bare at det er vanskelig for en partigruppe å stå sammen i slike saker som ikke er dekket av et partiprogram.

Les hva jeg faktisk skriver

Både Høybakks innlegg og FNBs kommentarer under min kronikk på aftenbladet.no tyder på at FNB har lest kronikken min som fanden leser bibelen. Deres «imøtegåelser» angriper ting som ikke står i mitt innlegg. Jeg anbefaler FNB å rulle opp gardinet, senke skuldrene og lese hva jeg faktisk skriver. Jeg har ingenting i mot FNB og mener det er sunt at folk engasjerer seg politisk, jeg frykter bare hva som skjer dersom det viser seg at de ikke får gjennomslag.