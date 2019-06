En syk politisk utvikling som truer vår framtid

Dette ble siste uke illustrert på grotesk vis ved et feilslått forsøk på å kaste en syk, bevisstløs afghansk mor og hennes tre barn på 16, 20 og 22 år ut av landet etter mange år i Norge – «av innvandringsregulerende hensyn». Uten nettverk har de ingen framtid i farlige Afghanistan, mens barna er integrert og klar for et godt og nyttig voksenliv her i landet.

Utsendelsen er foreløpig stanset og alle returnert til Norge, fordi Afghanistan nektet innreise. Prislapp på forsøket: Rundt tre millioner kroner, ifølge sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU).

Pengebruk

Hvis UNE etter ny behandling kommer fram til at familien skal ut, vil det altså bety at Norge bruker seks millioner kroner på å ødelegge framtida til en familie!

Ole Martin Wold, NTB scanpix

Jeg vil ikke engang forsøke å regne på hvor mye vi i et av verdens rikeste land årlig og over tid bruker på å ødelegge menneskers liv ved å tvinge dem tilbake til steder de har flyktet fra. Det norske folk viser hver høst sitt hjertelag ved tv-innsamlingen og gleder seg over millioner fra regjeringen, Høyre- eller Ap-styrt. Men jeg er redd vi snakker om rene avlatspenger. Dersom vi tenker på hvor mye godt som kunne vært utrettet bare for de tre millionene, så kan vi jo ta utgangspunkt i at bare 500 kr i måneden kan gi et fadderbarn i slummen skolegang og hele familien helsehjelp. Regn selv – regnestykket er til å gråte av.

Er luksus og velstand viktigere?

Saken om Abbasi-familien kom samme uke som FNs høykommissær for flyktninger gjorde kjent at 70,8 millioner mennesker ved siste årsskifte var på flukt fra sine hjem – det høyeste antall siden 2. verdenskrig. Etter sunn humanistisk og kristen tankegang burde man da være opptatt av å hjelpe så mange som mulig med de midler man har – også om det skulle gå litt utover luksus og velstand. Men anført av Frp er det for tiden slik at det regnes for svært viktig å få færrest mulig flyktninger til landet, og verken Høyre eller Ap vil se på reglene for utsendelse. De hevder at dagens system trengs for å sikre vår velferd; Frp vil også gjøre det verre for familier å gjenforenes.

Vil solidaritetspartiet Ap og kristenkonservative Høyre virkelig ha et framtidig velferdssamfunn bygd på manglende vilje til å hjelpe nødlidende, og direkte ødeleggende behandling av mennesker som har søkt tilflukt i landet vårt?

Via nettet vil all verdens fattige og undertrykte vite om oss. Det vil nok oppleves svært ubehagelig for våre barnebarn, med stadig frykt for hevnangrep og farlig misunnelse. Og hvem skal hjelpe oss ved katastrofer, hvis ikke vi hjelper andre?

Takk og lov for småpartiene!

Dagens regelverk bygger på et panisk asylforlik fra 2015, da det kom spesielt mange asylsøkere. Selvsagt må vi ha regler, men vi har plass og råd til å ta imot mange flere. Venstre og KrF i regjering har gjennom sine krav reddet mange menneskeliv, og ønsker nå å evaluere asylforliket og åpne for å ta flere humanitære hensyn. Men flertallet, Høyre og Ap, sier nei.

I Stoltenbergs tid talte SV flyktningenes sak i regjeringen, og de og MDG har nå samme syn. Så takk og lov for disse små partiene – Venstre og KrF i dagens regjering, og SV i tilfelle regjeringsskifte! Jeg håper velgere som forstår alvoret, nå står opp for disse (jeg har meldt meg inn i Venstre).

MDG er foreløpig bare en papirtiger (stor på målinger, men bare én på Stortinget nå), men kan bli et viktig parti etter valget om to år.