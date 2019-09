Venstre vil langt mer for SFO i Stavanger

Det råder nemlig et prisanarki i SFO-Norge. Der barnehagen har fire ulike moderasjonsordninger – gratis kjernetid for barn fra familier med lav inntekt, makspris, krav om søskenmoderasjon og regelen om at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin i barnehagekostnader – har SFO ingen. Heldigvis har vi i Stavanger valgt å innføre en egen søskenrabatt og mulighet til å søke om lavere pris eller friplass.

Venstre vil at alle skal ha mulighet til å gå på en god SFO, og det betyr blant annet å fjerne prishinderet.

Inkluderende

SFO kan bety en forskjell. Et godt og pedagogisk SFO-tilbud virker inkluderende, og skaper en fin ramme rundt skoledagen. Det er en trygg fellesarena i barnas nærmiljø, som kan bidra til lærelyst og mestring. Venstre vil at alle skal ha mulighet til å gå på en god SFO, og det betyr blant annet å fjerne prishinderet. Derfor har vi forhandlet inn gratis og billigere SFO til barn fra familier med lav inntekt i regjeringsplattformen, og vi ønsker å fase inn disse løsningene nasjonalt allerede fra neste år. I Stavanger vil Venstre se det i sammenheng med barnehagen, og innføre en søskenmoderasjonsordning som både inkluderer barn i barnehage og SFO.

Kursing og etterutdanning

Venstre vil også få opp kvaliteten på innholdet i SFO. I dag finnes ingen nasjonale føringer for hva en SFO skal være, og derfor fungerer noen SFO-er som ren oppbevaring. Det er ikke godt nok. Venstre har allerede fått et viktig gjennomslag i at det nå skal lages en nasjonal rammeplan for SFO, med rom for lokale justeringer. Stavanger Venstre jobber nå for å få etablert en egen felles forpliktende kvalitetsplan for skole og SFO lokalt. Vi vil at SFO skal være et pedagogisk tilbud, men lekpreget og tilpasset hver enkelt elevs behov. For å øke kvaliteten framover, bør vi også kunne gi de ansatte kursing og etterutdanning, og Venstre mener flere må få hele stillinger.

For mange vil likevel overgangen være brå fra barnehagen. Venstre har de siste årene fått gjennomslag for å gi barn fra familier med dårlig råd gratis barnehage 20 timer i uken. I år er dette utvidet til å gjelde fra barnet er to år gammelt. Mens en familie har rett til gratis kjernetid i barnehage for barna dersom husholdningsinntekten er under 548.500 kroner, må man tjene over hundre tusen kroner mindre enn dette for å ha rett på rabattert eller gratis SFO-plass. Det betyr at mange familier med lite penger vil gå fra å ikke betale noe for barnehageplassen, til å måtte betale fullt for en SFO-plass i kommunen.

Oppvekstløft

Med innføringen av gratis kjernetid, har Venstre tatt initiativ til et oppvekstløft for barnehagebarna. Men den tidlige innsatsen stanser ikke der. Gratis og billigere SFO til flere av dem som trenger det, bedre innhold og mer kompetanse utgjør til sammen det neste steget – en SFO-reform – til gode for alle barna i byen og landet vårt.