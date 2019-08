Aftenbladet siterer meg på følgende: «– Det er ikke leiligheter som skal bygges her, det er kontoret til Aker «føkkings» BP, og så er det noen leiligheter i tillegg».

Oppklaring på sin plass

For dem som ikke kjenner meg, er en oppklaring på sin plass. Når jeg sier Aker «føkkings» BP, så er det på samme måte som jeg sier Viking «føkkings» FK eller hundre «føkkings» tusen. Det er en måte å gjøre uthevinger på, en muntlig form for capslock. Slike taleformer bør jeg sikkert legge av meg, men dessverre er det ikke alle som har øvd seg på å være politiker i et tiår eller to allerede.

Aftenbladet har naturligvis ikke plass til alle mine argumenter når de skal sitere ti politikere fra et valgmøte. Blant det som blir borte er at jeg sa helt tydelig at jeg ikke har noe imot selskapet Aker BP. Tvert imot, jeg ønsker at selskapet skal bli i kommunen vår – men på Jåttå. For meg må også Aker BP komme til Paradis, dersom de kan godta å nedskalere byggeplanene sine. Dette sa jeg også i debatten, uten at Aftenbladet har funnet plass til det.

Størrelsen er problemet

Det er størrelsen på kontorbygget, og ikke selskapet, vi i Rødt har et problem med. Om en statlig etat skulle ha bygget en like stor sammenhengende «kontorvegg» i Paradis ville Aftenbladets journalister kanskje ha fått høre meg snakke om «den norske føkkings staten». Uten at jeg av den grunn har noe imot staten eller dem som jobber der.