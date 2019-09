Kvernevik er en god plass å bo og vokse opp i. Likevel er det ikke til å legge skjul på at området også har en del utfordringer på lik linje med Storhaug og Hillevåg. Mens de to sistnevnte er egne bydeler, er Kvernevik bare et område i Madla bydel. Storhaug og Hillevåg sine levekårsutfordringer kommer derfor tydelig frem i for eksempel levekårsundersøkelser, mens Kvernevik ofte forsvinner litt i debatten blant politikere og i mediene. For i Madla bydel er levekårene gjennomsnittlig gode, men hvis man ser nærmere på de ulike områdene i bydelen blir kontrastene store.

Langvarig lavinntekt

I Kvernevik er det nemlig en betraktelig høyere andel barn og unge som vokser opp med enslig forsørger, og området har den høyest prosentandelen i bydelen med flerkulturell bakgrunn og ligger betraktelig høyere enn de fleste andre områdene på blant annet langvarig lavinntekt og lavt utdanningsnivå. Men når det er sagt er vi ikke tvil om at Kvernevik er et område som skårer høyt på både trivsel og godt naboskap. En typisk kvernebu flytter for eksempel tilbake etter endt studie. Han eller hun trives og er glad i folkene rundt seg. Det er nemlig stor takhøyde i Kvernevik. Folk får være den de vil, og vi er stolte av det mangfoldet som er blant oss.

Godt fellesskap

Det er også mye som skjer i her. Vi har fantastiske idrettslag, foreninger og personer som drar i gang et mangfold av aktiviteter og arrangement. Noe som gjør at på tross av store ulikheter, klarer vi å skape et godt fellesskap der alle føler seg velkommen. Likevel er det mye som står på vent! Kvernevik har lenge blitt nedprioritert og vi trenger et løft for å sikre en god fremtid for de som vokser opp. Kvernevik svømmehall var et etterlengtet bygg som endelig kom på plass etter mange års venting. Nå venter vi utålmodig på nytt bydelshus og renovering av barneskolen. Begge disse sakene har blitt lovet lenge og det er nå viktig at dette blir gjennomført snarest mulig!

Vi trenger politikere som står på for Kvernevik og oppfordrer alle innbyggere til å stemme frem de kandidatene, som er bosatt i Kvernevik, og er på valg til kommunestyret i år. Det er det viktigste vi kan gjøre for å sikre et politisk fokus, uavhengig av hvilke partier som havner i posisjon. Tiden er inne for å gjennomføre det løftet som Kvernevik fortjener.