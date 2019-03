Vi trenger høyere ambisjoner for toget i Norge. Til det beste for både klimaet og lokalmiljøet rundt våre byer. Søndag 15. desember i år tøffer et annet selskap enn NSB – eller Vy som er det nye navnet – ut på norske skinner. Da går startskuddet for Go-Aheads operasjon på jernbanen i Sør-Norge. Det gleder vi oss til.

Møtt litt motstand

Ikke uventet har vi møtt litt motstand fra enkelte aktører. Det er menneskelig å være skeptisk til noe som er nytt og annerledes. Dessuten har toget en spesiell plass i samfunnsdebatten. Jernbanen forente Norge. Den bygde fellesskap, bandt bånd og sørget sågar for at nordmenn i dag lever i samme tidssone. Norges største komiker – Rolv Wesenlund – lagde i 1974 den klassiske Fleksnes-episoden «Det går alltid et tog». Tusenvis av låter og dikt er skrevet om jernbanen, og vi er mange som har kjære minner knyttet til sangen fra skinnene mens landskapet glir forbi der utenfor togvinduet.

Nettopp derfor er vi litt overrasket over at vi blir møtt med kritikk for våre høye ambisjoner om å øke antallet passasjer som tar tog i Norge. Det er etter vår mening en avsporing. Vi trenger høye ambisjoner for tog i Norge. Av en rekke grunner.

Feberhet klode

Verdens politikere har satt seg som mål å gjøre vår overopphetede klode klimanøytral en gang mellom 2050 og 2100. I Paris-avtalen forplikter Norge, og 195 andre land, seg til å gjennomføre vesentlige utslippskutt for å hindre at temperaturen på kloden ikke stiger mer enn to grader celsius før århundret er over. Norge har lovet å redusere utslipp med hele 40 prosent innen 2030 (sammenlignet med 1990-tall) og er pålagt å lage en nasjonal plan med konkret mål for å få det til. I sin nye regjeringserklæring understreket Erna Solberg at Norge skal være en pådriver i dette internasjonale klimasamarbeidet. Solberg vil sågar forsterke de norske klimamålene utover avtalen som ble vedtatt i Paris.

Vi vil øke antall tog ut og inn av Stavanger.

Slike ambisjoner krever gode planer og blir umulig å nå uten hjelp fra toget. Utslipp fra transportsektoren utgjør omtrent 30 prosent av Norges totale klimautslipp og er den største kilden til utslipp. Og fra 1990-2016 har utslippene økt med 24 prosent. Veitrafikken er vår verste synder og økningen henger sammen med økonomisk vekst og økt befolkning. Størst er naturlig nok utfordringene i de store byene.

I Stavanger har bystyret vedtatt å kutte klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, men vi er mange som har stanget i bilkøer ut og inn av vestlandsbyen i rushtiden. Stavanger Næringsforening melder bekymret om rekordhøy biltrafikk på Nord-Jæren, og selv om Bymiljøpakken ser ut til å ha effekt, kan E39 Eiganestunnelen og Ryfast raskt gi ny vekst i biltrafikken, ifølge overingeniør Ingve Lygre Undheim i Statens Vegvesen. Han har jobbet med trafikktellinger i årevis.

Helseskadelige utslipp

Uten nullvekst vil Stavanger-regionen gå glipp av én milliard kroner i belønningsmidler fra staten. Og minst like viktig: Vi får ingen klimaforbedringer, like lange bilkøer og fortsatt helseskadelige utslipp i lokalmiljøene.

Skal Stavanger nå sine klimamål, og Norge holde sine klimaløfter, må vi lykkes med å få flere mennesker vekk fra veiene og over på tog. Det får vi kun til om togselskapene skrur opp egne ambisjoner og utvikler tilbud som svarer til kundenes ønsker og behov.

Trivelig på skinner

I Go-Ahead gjør vi nettopp det. Vi våger å stikke frem hodet og si at vi øker ambisjonsnivået. Derfor vil vi øke antall tog ut og inn av Stavanger. Derfor vil vi lage rutetilbud bedre tilpasset pendlerne langs hele ruta på Sørlandet, tilby egne pakketilbud til familier på tur og bygge nye konsepter for store reisefølger. Derfor vil vi ha møterom til forretningsreisende om bord og singel-seter for de som ønsker å sitte i fred og jobbe.

Tog setter mye lidenskap i bevegelse, og derfor lover vi å lytte nøye til lokalsamfunnene vi tjener. Vi skal bruke all vår erfaring, all vår ekspertise og alle våre ressurser til å overbevise sørlendinger, jærbuer og siddiser om at livet på skinner er triveligere og enklere enn i bilkø. For i kampen mot klimaendringer er ingenting tøffere enn toget.