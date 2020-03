Er det lettere å drite i privatistene?

KORONAKRISEN: Hvorfor velger myndighetene å ofre 37.000 privatister?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Via Skype, hjemmeeksamen eller i et lokale med et begrenset antall folk, det er ikke nøye i det hele tatt. Alt vi ønsker er å avlegge eksamen, få en karakter og kunne komme oss videre», skriver Ellinor Helland Reigstad. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Ellinor Helland Reilstad Sandnes

Jeg er 21 år gammel og er for øyeblikket privatist ved Akademiet i Sandnes. Jeg skriver dette på vegne av 37.000 privatister i Norge. Jeg ønsker å formidle usikkerheten og frustrasjonen som nå vokser blant oss. For både tid, penger, vitnemål og utdanningsutsettelse på spill. Vi ønsker å bli sett og hørt, ikke bare bli oppdatert av ekstatiske medier på fryktspeed.

Jeg siterer fra Aftenbladet: «Mens ordinære elever i videregående skole får vitnemål enten det blir eksamen eller ei, risikerer privatister et år utsettelse i utdanningsløpet om det ikke ordner seg med privatisteksamen.»

Det undrer meg at høgskoler og universiteter får tilrettelagt eksamen og at videregående elever får utdelt vitnemål, mens privatister, en mer sårbar gruppe, blir satt helt på sidelinjen. Vi føler oss glemt og satt på vent. Flere av oss er helt avhengige av eksamen for å kunne forbedre karakterer til nøye og lenge planlagte utdanningsløp fra høsten. For andre handler det om få seg det vitnemålet som gjør at de kan komme seg videre i livet.

Les også Privatister risikerer ett års utdanningsutsettelse

Noen spørsmål

Si meg: Hvorfor kan det ikke iverksettes tiltak og gjøres endringer som ivaretar oss også? Er det lettere å drite i privatistene?

Vi står alene og kan derfor lettere ofre vår fremtid, foruten et halvår med skolepenger og tid rett ut vinduet, – er det tanken?

Hva sparer samfunnet på å gi oss ett års utdanningsutsettelse, som vil gi oss et ekstra år med lån og stipend?

Hvorfor skal 37.000 frustrerte unge mennesker behandles ulikt andre i utdanningsløp og få ett ekstra år i et uproduktivt og psykisk belastende ingenmannsland? Vi som nå betaler store summer for å ta opp fag. Vi som nå legger ned enormt med arbeid på intensive kurs med mye fagstoff på kort tid.

Misforstå meg rett, jeg har en stor respekt for problemene med covid-19-viruset. Jeg er selv ansatt ved et sykehjem og vet hvor sårbar situasjonen er for mange. Tiltakene som blir gjort, og ringvirkningene av disse, er stort sett forståelige.

Les også Derfor forlenger regjeringen strengt koronaregime

Praktiske løsninger

Med så stor innsats som gjøres nå, for så mange grupper i samfunnet, må det gå an å få gjennomført eksamen også for privatister på et eller annet vis. Vi er mange som står alene i en sårbar situasjon hvor vi trenger å bli sett og hørt.

Som privatist kan jeg fortelle at vi nok vil være åpne og imøtekommende når det kommer til eksamensform. Via Skype, hjemmeeksamen eller i et lokale med et begrenset antall folk, det er ikke nøye i det hele tatt. Alt vi ønsker er å avlegge eksamen, få en karakter og kunne komme oss videre, for min del på skolebenken til en høyere utdanning.

Kom an, se oss, hjelp oss! Vi vil være med på laget, ivaretas som medborgere, vi også. Vi trenger myndighetenes hjelp og forståelse. For vi er 37.000 privatister som står helt alene og som er helt avhengige av å få ta eksamen i vår.

Jeg ber høflig om et raskt og godt svar fra rette folk med myndighet.