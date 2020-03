Lauvvik–Oanes-sambandet en varslet krise

KORONAKRISEN: Aftenbladets leder om Boreal og Lauvvik–Oanes-sambandet framstår som usmakelig og tonedøv.

Innstillingen av ferja mellom Lauvvik og Oanes fra 20. mars skyldes 78 prosent nedgang i trafikken på grunn av koronakerisen, pluss tekniske problemer med fergekaien på Oanes, skriver Boreal-sjefen. Her MF «Utne på vei til kai på Oanes i januar i år. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Kjetil Førsvoll Konsernleder, Boreal

Aftenbladet har gjennom utallige artikler varslet krise for Lauvvik–Oanes-sambandet, nå senest igjen på lederplass – i en tid der den norske befolkningen er opptatt av å holde hjulene i gang og utvise stor dugnadsånd.

At Aftenbladet på lederplass bruker denne situasjonen til å trekke frem brudd på konsesjonsvilkår og kommunestruktur, fremstår som direkte usmakelig og tonedøvt.

12 prosent av normal trafikk

Boreal og våre medarbeidere har siden oppstarten gjort vårt ytterste for å opprettholde driften i Lauvvik–Oanes-sambandet, selv med bristende forutsetninger. Når vi nå ble tvunget til å innstille, var det med tungt hjerte. Innstillingen påvirker dessverre både våre reisende og våre dyktige medarbeidere som nå blir permittert.

Årsaken til innstillingen var kraftig redusert passasjerantall som en konsekvens av myndighetspålagte tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset. Sambandet var på dette tidspunktet i snitt nede på 12 prosent av normal trafikk.

I tillegg er forutsetningene for sambandet radikalt endret i og med at Ryfast-tunnelen er gratis for reisende på snart fjerde måned på rad. Produksjonen ble planlagt med den forutsetning at Ryfast skulle starte opp med betaling 1. januar. På tross av endrete forutsetninger valgte vi å opprettholde ruteproduksjonen fram til situasjonen knyttet til koronaviruset rammet oss alle.

Torsdag 19. mars ble det oppdaget en alvorlig teknisk svikt på fergekaibroen på Oanes kai. Tiltak for utbedring er iverksatt, og vi har bedt fylket om å bruke denne perioden med innstilt trafikk til å iverksette en fullstendig og grundig teknisk gjennomgang av kaiene både på Lauvvik og Oanes, slik at sikkerheten til våre reisende og våre medarbeidere er ivaretatt når sambandet åpner igjen. Sikkerheten kommer alltid først i Boreal.

I Aftenbladets lederartikkel onsdag 25. mars fremstår innstillingen av Lauvvik–Oanes-sambandet som en isolert diskusjon. Vi ønsker å presisere at som følge av situasjonen knyttet til koronaviruset, vurderer Boreal-konsernet i samråd med oppdragsgivere over hele landet fortløpende nedtak i produksjonen for alle våre driftsmidler både på land og på sjø.

Som følge av de tiltak myndighetene har satt inn, faller nå billettinntektene for all kollektivtransport. Et foreløpig estimat på landsbasis er et bortfall av billettinntekter på 170 millioner kroner per uke.

Boreal har, som alle andre selskap i Norge, fått kjenne på konsekvensene av koronaviruset og de tiltakene som kreves for bekjempelse av det. Og i likhet med resten av landet kjemper vi nå for å begrense skadevirkningene.

Jobber på spreng

Vi vil gjøre det helt klart at avgjørelsen om å innstille ikke handler om at vi ikke tror at fergeforbindelsen har livets rett. At Lauvvik–Oanes hadde hele fem søkere til konsesjonen, viser også at sambandet under normale, forutsigbare forhold er både viktig og bra.

Både medarbeidere og ledelse i Boreal jobber på spreng for å holde Lauvvik–Oanes-sambandet levende. Vi har krummet nakken og tatt store utgifter, selv med bristende forutsetninger for driften. Når situasjonen knyttet til koronaviruset normaliserer seg, ser vi fram til å kunne åpne sambandet igjen.