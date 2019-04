Venstre skal ikke mene noe, bare eksistere?

Tor Jacobsen Ualand mener i sitt innlegg at Venstre har mistet sunn fornuft. Han mener det er «en skremmende utvikling i vårt demokrati at parti som så vidt held seg over sperregrensa, skal kunne pressa gjennom slike vedtak som me har sett om pelsdyr». Videre skriver han at han «stusser også over at så mange unge i dag går inn i politiske verv og jobber i byråkratiet rett frå høyskoler og universitet utan å ha yrkeserfaring og lært i livets skole».

Mene så lite som mulig

Vi vil ta Ualand på alvor og skissere den alternative virkeligheten Ualand later til å ønske seg. I denne virkeligheten skal partier som bare «så vidt» holder seg unna sperregrensen ikke få gjennomslag for noen som helst politikk, med mindre de andre partiene er enige. Samme hva deres egne velgere måtte mene. De bør være fornøyd med at de kom seg over sperregrensen og ellers mene så lite som overhodet mulig.

Videre er det sånn i Ualands univers at det er krav til hvem som kan stille til valg. De skal ikke være alt for unge, og de må ha x antall års yrkeserfaring før de stiller til valg, lokalt, regionalt eller nasjonalt. Den yrkeserfaringen er for øvrig ikke gyldig dersom den stammer fra offentlig tjeneste (eller byråkratiet, som Ualand liker å kalle det).

Skal ha en viss bakgrunn og alder

Resultatet av Ualands univers er som følger: Vi lever i et representativt demokrati der noen partier ikke skal mene noe, de skal bare eksistere. Vi lever videre i et land der han setter begrensninger på hvem du og jeg kan velge som våre representanter. Han har bestemt at de skal ha en viss bakgrunn og alder, for han vet dette bedre enn det du og jeg gjør som velgere. Vi er veldig glade for at dagens univers skiller seg ganske grunnleggende fra Ualands. La oss fortsette med det.