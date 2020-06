TV-drama med kundene som tapere

TV: Forbrukerrådet bør igjen retter søkelyset mot de konkurransehemmende virkemidlene i TV-bransjen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Debattinnlegg

Ole A. Skarbøvik Kommersiell direktør, RiksTV

Det er ikke mulig å holde med noen i den barnslige og dustete konflikten mellom Get og TV. Dette var hovedingrediensen i lederartikkelen i Stavanger Aftenblad mandag 29. juni.

Vi i RiksTV mener det er en part i denne konflikten det er veldig lett å holde med, og det er TV-seerne som holdes som gisler.

Les også Massiv kritikk mot Get og TV 2 for svarte TV-skjermer: – Vet ikke hvem vi skal tro på

Rundt en million TV-seere er i dag uten TV 2 i et produkt hvor TV 2 er en vesentlig del av produktet de har betalt for. Man skulle tro at de av disse seerne som dette var et problem for, bare kunne bytte til en annen TV-leverandør, eller få tilgang til TV 2 via en strømmetjeneste som f.eks. TV 2 Sumo eller Strim.

Reell frihet en illusjon

Sannheten er dessverre at en veldig stor del av disse TV-seerne sitter låst til en TV-avtale via borettslagsavtaler, mens andre vil bli straffet med høyere pris på internett/fiber hvis de velger å si opp TV-delen av avtalen de har med bredbåndleverandøren sin. Ser man på en ikke navngitt tilbyders Facebook-side, er det temmelig åpenbart at det er en del av deres kunder som ikke er veldig fornøyd med dagens situasjon.

Så når det skives i lederartikkelen at distributørmakten er i ferd med å forsvinne grunnet fremveksten av internett, nye seervaner og strømmetjenester, er dette for mange dessverre mer teoretisk enn reelt. Den reelle TV-valgfriheten er for mange fortsatt en illusjon.

At det diskuteres om pris mellom leverandører og distributører er helt naturlig. Det er også helt naturlig at ikke alle distribuerer alt. Slik er det også i dagligvarebransjen og mange andre bransjer. Alt er ikke tilgjengelig overalt. Men i motsetning til i TV-markedet, har kundene der i mye større grad muligheten til å handle i den butikken de vil – til enhver tid.

Valgfrihet og alternativer

Forbrukerrådet har tidligere hatt valgfrihet i TV-markedet tydelig på sin agenda, men vi opplever dessverre at det ikke er så på ballen nå som de engang var. Det er derfor på tide at det igjen retter søkelyset på de konkurransehemmende virkemidlene slik at kunden får den valgfriheten den har krav på.

Vi i RiksTV leverer TV-tjenester på bakkenettet, via fiber gjennom en rekke partnere og over internett med vår nylig lanserte strømmetjeneste Strim. Som selskap har vi i mange år vært opptatt av valgfrihet, og vi har selvsagt en egeninteresse i det, men vi mener at vår egeninteresse sammenfaller 100 prosent med forbrukernes egeninteresse.

Vi tror på fordeler ved at kunden har mange alternativer. Vi tror på at markedet fungerer best når kunden har reell makt. Ja, vi tror på et marked hvor alle leverandører må slåss fra morgen til kveld for å vinne kundens gunst.

Det er dessverre ikke slik dette markedet fungerer i dag!

Les også Aftenbladet mener: «Idiotisk og håpløs TV-krangel»