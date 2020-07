Sandnestala som ikkje alle likar å sjå

KOMMUNEØKONOMI: Arne Buchholdt Espedal mislikar innlegget mitt 20. juni og opplyser 23. juni at der er tre typar løgn: Kvit løgn, blank løgn og statistikk.

Torleiv Robberstad Pensjonert helse- og sosialsjef i Sandnes

Reviderte kommunerekneskapar er viktig statistikk om pengebruk. Statistisk sentralbyrå brukar dei til å skaffe fram samanlikningstal, og dei siste 20 åra har både Sandnes og mange andre kommunar brukt desse flittig i budsjetta sine. Det er trist dersom Espedal ikkje liter på revisjonen og rådmannen.

Bruttogjeld

Espedal meiner det er «sterkt misvisende» å bruke bruttogjeld som samanlikningstal, fordi det omfattar «startlån som byen innbyggere har lånt av kommunen». Statistisk sentralbyrå opplyser (jf. tabell 12134) at startlån ikkje er medrekna. Han meiner også at når «Rogaland Brann og Redning IKS dekker alle renter og avdragskostnader» til ny brannstasjon, så skal ikkje IKS-gjeld inngå i bruttogjelda. SSB opplyser at IKS-gjeld er fordelt på eigarkommunar etter eigardelar. Kommunen kan ikkje unngå økonomisk ansvar med å gå inn i eit IKS, så her er Espedal på villspor.

Gjeldsutvikling 2005–2019

Espedal har rett i at det er viktig å sjå på utvikling over tid. Nøkkeltalet «langsiktig gjeld (utanom pensjonsforpliktingar) i prosent av brutto driftsresultat» viser at i 2005–09 låg Sandnes lågare enn landsgjennomsnittet, men frå 2010 av har Sandnes fått eit stadig aukande forsprang. I 2019 var lånegjelda 126 prosent av driftsresultatet, mens både ASSS-snittet og landsgjennomsnitt låg på 107 prosent.

Kommunen har ikkje lov å låne til drift. Espedal har rett i at Sandnes ofte har hatt pene tal for netto driftsresultat. Men baksida av medaljen er at når nesten alle pengane må gå til drift, må stadig meir av investeringane lånefinansierast. Dei siste åtte åra er netto lånegjeld, rekna pr. innbyggjar i Sandnes, nesten tredobla (i løpande kroner). Eit farleg signal.

Tenestenivå

Espedal peikar på at det var heilt nødvendig å gjere noko med det store etterslepet i vedlikehald og tenestekapasitet, og eg er samd i det. Han nemner at Sandnes har satsa på kvardagsrehabilitering og seniorsentera for oss eldre, og det er fint. Men dersom Sandnes ikkje er mykje betre på dette enn nesten alle andre kommunar, er det slett ikkje OK at Sandnes har lågare heimetenestedekning enn nesten alle andre kommunar.

Og så?

Hovudproblemet er nok at bystyret dei siste 20 åra har avvist eigedomsskatt, som kunne gitt meir pengar til tenestekapasitet og vedlikehald. Under vekslande politiske fleirtal måtte tenestene spare meir pengar og kommunen ta opp stadig meir lån. Der står Sandnes i dag. Det nyttar ikkje å gråte over spilt mjølk, men heller ikkje å idyllisere eller å skulde på andre.