Regjeringen ønsker å gi norske kommuner større innflytelse over sin egen fremtid. Vi mener at de som bor, jobber og er folkevalgte i kommunene er de rette til å vurdere hvordan nettopp deres lokalmiljø kan utvikles videre. Derfor har vi byttet ut det rød-grønne nei-stempelet med et blå-blått ja-stempel. Men det er en misforståelse når noen tror det betyr slutt på mulighet for innsigelser mot vindkraftutbygginger.

Hindre unødvendig byråkrati

I et innlegg i Aftenbladet mandag 28. august er Sveinulf Vågene bekymret for utbygging av vindkraft i norske kommuner. Han mener et brev fra meg til fylkesmennene vil hindre dem fra å sende innsigelser mot vindkraftprosjekter. Her har det oppstått noen misforståelser. Det er riktig at jeg i 2014 sendte brev til fylkesmennene om å begrense antall innsigelser. Målet er at slike innsigelser kun skal fremmes når det er nødvendig, og de skal begrunnes konkret. Det burde egentlig være en selvfølge, alle tjener på at uenigheter løses tidlig og at vi ikke skaper unødvendig byråkrati.

Men dette brevet gjelder innsigelser etter plan- og bygningsloven. Vi ønsker altså at kommunene i større grad skal få utvikle sin egen kommune. Staten skal blande seg mindre opp i hvor det skal bygges boliger, barnehager, skoler og næringsliv, ved at innsigelser bare skal tas i bruk i viktige saker.

Vågene er opptatt av innsigelser mot vindkraftutbygginger, for eksempel på grunn av hensyn til miljøet eller fuglelivet. Men disse innsigelsene fremmes etter energiloven, ikke etter plan- og bygningsloven.

Det er dermed ikke noen direkte sammenheng mellom brevet jeg sendte fylkesmennene i 2014, og miljøinnsigelser mot mulige vindkraftutbygginger.

Det er mange årsaker til at regjeringen ønsker å begrense antall innsigelser etter plan- og bygningsloven. Den viktigste er å styrke det kommunale selvstyret.

Mer levende demokrati

Lokalt selvstyre gir et mer levende demokrati der lokalsamfunnet i større grad utvikler sitt eget samfunn. For at kommunene skal fungere som demokratiske organer må de også ha frihet til å ta beslutninger om egen utvikling. I tillegg gir det ofte mer effektiv styring når beslutninger som gjelder lokale forhold, tas av de lokalt folkevalgte som sitter nærmest innbyggerne og som best kjenner deres behov og interesser i lokale saker.

Det lokale selvstyret er så viktig at det er fastsatt i Grunnloven: «Innbyggjarane har rett til å styre lokale tilhøve gjennom lokale folkevalde organ. Nærare føresegner om det lokale folkevalde nivået blir fastsette i lov.» Dette følger vi opp, men brevet til fylkesmennene vil altså ikke begrense deres mulighet til å fremme innsigelser mot vindkraftutbygginger.