DEBATT: Høyre er opptatt av gode bostøtteordninger som tar vare på de som trenger det. Derfor har vi gjort endringer som på en rekke områder forbedrer ordningen etter at Arbeiderpartiet etterlot seg en uferdig ordning.

Tapte kjøpekraft

Tidligere har ikke bostøttesatsene fulgt prisveksten og økende boutgifter, og dette gjorde at mange tapte kjøpekraft over tid. Derfor har vi økt støtten i takt med prisstigningen. Tidligere var beregningen av bostøtte basert på ett til to år gamle ligningstall, nå baseres den alltid på siste månedslønn. Det er bra for folk som opplever endringer i inntekten, og gjør også at færre får feil utbetaling – som de tross alt måtte betale tilbake med Arbeiderpartiets gamle løsning.

For å hjelpe barnefamilier med ekstra store boutgifter har regjeringen økt boutgiftstakene for alle, men mest for de største husstandene. I 2016 økte boutgiftstaket for en barnefamilie med fem personer med 8900 kroner. Det betyr omlag 6550 kroner mer i årlig støtte hvis familien har boutgifter over taket. Regjeringen har sørget for å utvide ordningen slik at også vanskeligstilte enkeltpersoner i private bofellesskap kan få bostøtte. Regelverket er blitt mer fleksibelt, og flere kan skaffe seg en god og rimelig bolig.

Setter pris tydeligheten

Dette er eksempler på at bostøtten på en del områder er styrket, at viktige grep er gjort og at flere hull i sikkerhetsnettet er tettet. Samtidig skal jeg ikke hevde at ting er perfekt og at alle har opplevd bedring. Turid Nygårds innlegg 9. august er gripende, og viser at det nok fremdeles er viktige forbedringer å gjøre. Jeg setter pris på hennes tydelighet.

At Arbeiderpartiet kaster seg på debatten er ikke overraskende. Samtidig er det – som Steinar Wangen skriver til Aftenbladet 17. august – verdt å minne om at Arbeiderpartiet visste om de uheldige utslagene for bostøtteordningen da de i 2011 vedtok uførereformen, men valgte ikke å gjøre noe med det. Høyre har iallfall tatt ansvar i regjering, og sørget for at bostøtteordningen på en rekke områder er endret til det bedre.